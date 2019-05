Ronaldo: "¿Neymar? No creo que haya nada concreto con el Madrid"

El exdelantero del Real Madrid Ronaldo Nazario consideró como rumor el posible fichaje de su compatriota del Paris Saint-Germain Neymar Jr por el conjunto blanco porque, según él, "no hay nada concreto", le defendió de las críticas "injustas" y expresó su confianza en que el exazulgrana volverá a estar en la primera línea.

"Hay muchos rumores, no creo que haya nada concreto. Siempre ha recibido muchas críticas y a mí también me pasó. La mayoría de ellas son injustas, pero le veo como un jugador con talento extraordinario, muy inteligente y que tiene ganas de volver a brillar. Creo en él y en que volverá a dar alegrías al fútbol", dijo en la presentación en Madrid de Banco Santander de las acciones para la final de la Liga de Campeones.

El Embajador de Banco Santander para la Liga de Campeones expresó su deseo de contar el próximo año en el Valladolid con su también compatriota Vinicius, aunque no cree que el Real Madrid vaya a cederle el próximo curso.

"Ojalá pudiera contar con él, pero no puedo pagarle su salario. Si el Madrid me lo deja, encantado. Es joven, pero tiene un talento espectacular, aunque no creo que el Madrid vaya a cederlo de ninguna manera", indicó el presidente del Real Valladolid sobre la posibilidad de que juegue en el equipo pucelano.

A su juicio, no debe haber un cambio de ciclo en el club blanco, pues la actual es, según el, una "plantilla de ganadores". "No sé qué intenciones tiene 'Zizou', al que le deseo lo mejor, pero estoy seguro de que el año próximo el Madrid va a volver a ganar títulos. Zidane está enamorado de Madrid, vive aquí y no se fue a ningún lado. Para volver al Madrid no se necesita ninguna motivación, es el mejor club del mundo", señaló.

Además, desveló que ha hablado con Iker Casillas después del "susto tremendo" que sufrió en el entrenamiento. "Es un gran amigo y nos cogió a todos por sorpresa. Se pondrá bien y espero que vuelva la próxima temporada", deseó el Embajador de Banco Santander, que recibió una camiseta como voluntario de la final de la Liga de Campeones.

Por otro lado, Ronaldo no encontró explicación a la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. "No sé qué pasó entre el club y Cristiano. El Real Madrid tiene una historia increíble, con jugadores increíbles y se le ha echado de una manera extraña", manifestó 'El Fenómeno' sobre el traspaso del ariete portugués el pasado verano.