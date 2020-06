Rodríguez Uribes: "La Liga debe empezar sin público, hay que garantizar la igualdad de armas"

"Las prisas son malas consejeras, es un buen signo la voluntad de volver a la normalidad, pero la pandemia sigue ahí"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que la Liga española de fútbol debe empezar "sin público" para garantizar la "igualdad de armas" de todos los clubs, y advirtió de que a pesar de la buena voluntad de regresar a la normalidad deben ser prudentes porque la pandemia de la COVID-19 "sigue ahí".

"Debe ser inicialmente sin público. Ese es mi criterio sin perjuicio de que tengamos en cuenta esas peticiones. La Liga es una liga nacional y una regla fundamental del deporte es la igualdad de armas. Tenemos que combinar primero el criterio de salud, la seguridad, las garantías; segundo, que se garantice esa igualdad de armas, que jueguen todos los clubes en las mismas condiciones; y tercero, las Comunidades Autónomas, que van a tener que decidir en buena medida", dijo en declaraciones a 'Hoy por hoy' de la cadena Ser.

En este sentido, Rodríguez Uribes pidió empezar el campeonato español, que regresará el próximo miércoles con el aplazado Rayo-Albacete en la Liga SmartBank y al día siguiente con el derbi Sevilla-Betis en LaLiga Santander, "por un elemental criterio de prudencia y cautela", con los partidos a puerta cerrada.

"Las prisas son malas consejeras. Es un buen signo que haya esa voluntad de volver a la normalidad, pero tenemos que tener un estricto sentido de la responsabilidad porque estamos hablando de salud y de vidas, y la pandemia sigue ahí. Hemos visto que el porcentaje de inmunidad no es grande y tenemos que ser muy, muy prudentes", justificó.

Asimismo, el ministro de Cultura y Deporte no ocultó su preocupación por las imágenes de aficionados portugueses agolpados en los alredeores de los estadios de fútbol. "Claro que nos preocupa. Hay que hacer mucha pedagogía desde todos los ámbitos para que eso no se produzca, para concienciar a la gente de que seguimos en una situación mucho mejor, pero la pandemia no ha desaparecido. No hay vacuna todavía, hay que tener mucho cuidado. Los delegados de Gobierno tendrán que actuar para impedir esas concentraciones", invitó.

No obstante, Uribes señaló que, si las condiciones sanitarias son "adecuadas" y "óptimas", y los criterios lo permiten, se podría plantear la presencia de aficionados en las gradas a finales de este junio. "Vamos progresivamente hacia una normalidad. Lo primero que sería es un signo de que van las cosas bien desde el punto sanitario. Todo eso a su tiempo. Anticipar acontecimientos puede generar confusión y crear en las personas una idea equivocada de lo que se puede hacer. Cuando llegue el momento se puede plantear", dijo.

En este sentido, indicó que para la autorización de ese retorno de los aficionados "son fundamentales" las comunidades autónomas. "No olvidemos que va a haber un momento en que serán ellas las que tendrán que decidir, de acuerdo con LaLiga, con este criterio de igualdad en la competición. Todos sabemos que el factor campo, y el público, es el número doce. Hay que hacer algo igualitario cuando se pueda hacer", insistió.

A su juicio, la vuelta del fútbol profesional le "viene bien" al conjunto de los españoles. "También la Cultura vuelve con fuerza, creo que esos elementos de socialización, de normalización de las cosas nos dan mucha esperanza y nos resitúan. Es bueno para todos, pero con esa cautela que exige la crisis sanitaria en la que estamos", remarcó.

"NO VEO PRIVILEGIO POR NINGÚN SITIO"

Para el ministro de Deporte no ha habido un trato preferencial hacia los futbolistas a pesar de que se han sometido, al contrario que el resto de la población, a test masivos. "No lo veo así. Si se van a exponer porque va empezar la Liga, y van a producir grandes satisfacciones, también tristezas cuando se pierde, al conjunto de los ciudadanos, van a volver a jugar en un deporte en el que hay contacto físico ... Es una exigencia elemental. No veo privilegio por ningún sitio", señaló.

En cambio, consideró que cuantos más test se hagan a todo el mundo es "mucho mejor", pero, según él, "hay circunstancias específicas" que justifican que se practicaran a los jugadores profesionales. "Creo que se van a hacer para garantizar la salud de personas que se van a enfrentar en un campo de fútbol y que el contacto físico hay que tenerlo en cuenta",

Al contrario que el resto de la población, que debe mantener la distancia de seguridad y puede llevar mascarilla para acudir a su puesto de trabajo, los jugadores "van a estar en unas condiciones en las que hay contacto". "Y creo que si les decimos que se puede jugar hay que hacerlo con todas las garantías", argumentó.

Por otro lado, como aficionado madridista confía en la recuperación del delantero argentino Leo Messi, y que puede redebutar en la primera jornada tras el parón por el coronavirus en Mallorca. "Soy madridista, pero prefiero que juegue. La igualdad de armas vale también para Messi. Le deseo la mejor y la más pronta recuperación", afirmó.