Rodríguez Uribes: "Abrir sólo unos estadios rompe el esquema de igualdad"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha mostrado contrario a la propuesta del presidente de LaLiga, Javier Tebas, de abrir al público los estadios que puedan hacer hacerlo y dejar otros a puerta cerrada, pues ello rompería el "esquema de igualdad" deportiva.

"No comparto la segunda reflexión de Tebas, que donde se pueda debe abrirse al público. Rompe el esquema de igualdad. El Ministerio lo va a valorar a través del CSD, y con Sanidad, LaLiga y las Comunidades Autónomas. Si puede entrar público, debe valer para todos", aseguró en 'El transistor' de Onda Cero.

Uribes ve una "buena noticia" que regrese LaLiga --"el fútbol es una parte de nuestras vidas"-- aunque no sea como antes. Por ello, defiende que se empiece con las gradas vacías. "El fútbol va a empezar con los jugadores, once contra once, y sin público. Es una buena manera de empezar, es una manera prudente de empezar", alegó.

Tiene "claro" que, como apuntó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el público debe entrar en todos los estadios al mismo tiempo, o no hacerlo. "Lo tengo claro, por una razón de igualdad de armas. El deporte tiene de entrada unas reglas de juego que deben ser iguales para todos. El factor campo muchas veces es decisivo. Cuando hay equipos de toda España, la regla de la igualdad es básica", argumentó.

Además, por motivos sanitarios, pidió también prudencia. "El 30 por ciento del Camp Nou no es el de un teatro, hablamos de unas cifras diferentes a las de un teatro. Hay que ir con cuidado para no retroceder en lo mucho que hemos avanzado", avisó.

De todos modos, este martes en el Consejo de Ministros mirarán de encontrar una "fórmula" que permita, cuando sea seguro a nivel de seguridad, reintroducir a los espectadores en los estadios y no obligarles a ver el fútbol por la televisión. Eso sí, a partir de julio.

"Vamos a estar atentos a que si se puede producir esa entrada (de público), hacerla. Es un criterio sanitario, ahora no puedo saber cuándo se podrá decir que no supondrá un riesgo que se concentren tantas personas. Hay que empezar a puerta cerrada, vamos a ir a mes de julio y vamos a ver cómo estamos", apuntó.

"Vamos a valorar una fórmula que combine los criterios de la igualdad de los equipos. Hay equipos con más presupuesto y otro potencial, puede que otros tengan más o menos lesionados, pero las reglas de juego deben ser las mismas. Cuando se pueda, sin riesgo, se puede tomar esa decisión del público para todos iguales", reiteró.

A nivel personal, tiene claro que el fútbol es mejor con público en la grada. "Si se abren puertas y no hay riesgos, pues nadie quiere que se juegue a fútbol a puerta cerrada, queremos público, pero deben volver con todas la garantías. Si hay dudas cualquier dirigente sensato va a decidir de una forma prudente que siga siendo a puerta cerrada", matizó.

"Debemos seguir observando. Esta crisis nos pone ante un espejo a diario. La clave es tener esa posibilidad del público en los estadios, pero siempre con prudencia. Que en unos campos haya público y en otros no, pues los equipos con público tendrían ventaja. Toca ser prudentes. Primero, que empiece el fútbol", concluyó.