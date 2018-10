Rodri Hernández: "Intento aprender tanto de Luis Enrique como de Busquets"

El centrocampista español Rodri Hernández ha afirmado este jueves que intenta "aprender" tanto del seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, como del también mediocampista Sergio Busquets, con quien comparte posición y estilo de juego.

"El míster me ha puesto porque confía en mí y yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo para tener una oportunidad come ésta. Yo intento aprender tanto de lo que me dice él como de lo que me dice Sergio [Busquets], de ambos", dijo Rodri ante los micrófonos de Teledeporte, después de que España se impusiera por 1-4 a Gales en un amistoso.

"La verdad es que contento por cómo ha salido la cosa. El equipo ha hecho un partido muy completo. Gales en su casa te podía hacer mucho daño y desde el primer momento hemos demostrado que, pese a ser un amistoso, era un partido importante. Contento del juego, de los goles e individualmente también", insistió el futbolista del Atlético de Madrid.

Además, Rodri comentó que su siguiente compromiso será "aún más interesante", pues ante Inglaterra y "con puntos en juego" se medirá el nivel del combinado español en la nueva etapa con Luis Enrique al frente del banquillo.

"Está claro que Inglaterra es una potencia, semifinalista del último Mundial; tiene mucha pólvora, muy buenos jugadores. Tenemos que seguir en la misma línea, llevamos tres partidos seguidos muy buenos y ganar sería un paso importante de cara a la clasificación", concluyó al respecto.