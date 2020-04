Roberto Carlos: "La noche antes de la Séptima estuvimos en el lobby del hotel hasta las cuatro de la madrugada"

El exjugador del Real Madrid Roberto Carlos, el extranjero que más partidos ha vestido la camiseta blanca, desveló cómo vivió la plantilla merengue la noche antes de la Séptima Copa de Europa, conquistada en Ámsterdam el 20 de mayo de 1998, además de repasar sus mejores momentos como madridista en una carta abierta a 'The Players' Tribune.

"La noche anterior a la final ninguno de nosotros pudo dormir. Normalmente nos íbamos a la cama a las 10 de la noche, pero aquella noche estábamos sentados en el lobby del hotel a las cuatro de la madrugada, contándonos historias. No teníamos miedo, pero sí mucho respeto por la Juve. Y nos sentíamos ansiosos para que el partido empezara de una vez", dijo el exlateral brasileño.

"Como todos sabemos, el Real Madrid tenía -y aún tiene- la mayor cantidad de títulos en la competición, pero en aquel entonces, hacía 32 años que no la ganábamos. Habíamos sufrido en la Liga esa temporada. La Juve estaba en la final por tercer año consecutivo. Llegamos al partido sin ser los favoritos, pero lo hicimos muy bien en aquella final. No sólo ganamos aquel partido con nuestra calidad, sino que también lo hicimos con nuestra motivación. Lo quisimos más que ellos", añadió.

"Después nos dirigimos a la Plaza de Cibeles. Las calles estaban inundadas de cientos de miles de personas, vestidas con sus camisetas y bufandas blancas, cantando y celebrando. Nunca olvidaré aquella noche. Si tuviera que elegir mi momento favorito de mis años en el Real Madrid, sería aquel triunfo", recordó Roberto Carlos.

Además, el brasileño también tuvo palabras para el expresidente Lorenzo Sanz, fallecido el pasado mes de marzo a causa del coronavirus y máximo responsable del club aquella temporada. "Sólo el recuerdo de Lorenzo ya me hace sonreír. Aunque era un presidente, por encima de todas las cosas era un aficionado. Vivía para el Real Madrid. Estaba siempre muy involucrado, y siempre con nosotros en el vestuario", apuntó.

"Cuando empatábamos o perdíamos, nos dejaba tranquilos. Pero cuando ganábamos títulos, era el primero en abrazarnos. Lo amábamos por sus cualidades humanas, por su optimismo, por todo lo que estaba haciendo por el madridismo. Era como un padre para nosotros. Teníamos contacto todos los días. Siempre me daba consejos. Nunca jamás lo he llamado Lorenzo Sanz, y eso que lo he intentado. Para mí siempre era presidente o presi".

Entre otras reflexiones, el campeón del mundo con Brasil admitió que "sólo el día" en el que dejó de jugar para el Madrid logró darse "cuenta de todo lo que había logrado". "Mi último partido en el club fue el 17 de junio de 2007. Recibimos al Mallorca en el Bernabéu, en la última jornada de la temporada, y estábamos igualados a puntos con el Barcelona, que se enfrentaba al Gimnàstic", recordó.

"Si ambos vencíamos, nosotros sabíamos que nos quedaríamos con el título, gracias a los enfrentamientos directos contra el Barça. Empezamos perdiendo, 0-1 desde temprano, pero en el segundo tiempo remontamos y ganamos 3-1. Fue una victoria increíble", finalizó Roberto Carlos.