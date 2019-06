Robert Moreno: "En este momento reciente Suecia está por encima de nosotros"

El ayudante de Luis Enrique Martínez en la selección, Robert Moreno, pidió cautela ante el partido de este lunes frente a Suecia, rival al que ve "por encima en este momento reciente", y por ello demandó también el apoyo del público para acudir al Santiago Bernabéu y no "renunciar a una fortaleza como la de jugar en casa".

"Espero que tengan un mal día, es un equipo muy trabajado y que lleva muy bien los últimos años, de hecho en el momento reciente está por encima de nosotros. Ha hecho cuartos en el Mundial en un grupo con Alemania, eliminó en los 'playoffs' a Italia y tras estar en un grupo con Francia y Holanda", expresó Robert Moreno este domingo en rueda de prensa.

El técnico reconoció que España puede ser "históricamente superior", pero que en estos casos "la historia no juega". "Ellos tienen un estilo marcado por su entrenador porque juegue quien juegue hacen lo mismo. Espero que ganemos, con la ayuda de la máxima gente posible porque va a ser complicado e igualado, y si algo lo puede decantar es el público, que ayude y anime, sobre todo en momentos complicados", advirtió.

En este sentido, reiteró en su mensaje de ver un Santiago Bernabéu a su mejor nivel. "Renunciar a una fortaleza que es jugar en casa sería una pena. Si lo llenamos vamos a ser más fuertes, la gente no es consciente de la fuerza que puede tener en un partido y lo que puede significar para un rival", afirmó.

De todos modos, Robert Moreno incidió en respetar a Suecia. "En el fútbol hay mucha costumbre de que cuando has ganado títulos estás ya obligado a hacerlo siempre, pero hemos sido una vez campeones del mundo y tres de Europa. Tenemos que respetar a todo el mundo y analizar el momento presente", indicó.

"Tengo un profundo respeto por el trabajo de Suecia y el nivel que ha dado en los últimos tiempos, es el rival más fuerte del grupo. Ha subido de categoría y estará con nosotros en la División A en la próxima Liga de Naciones, y es algo que debemos aprender y tomar en cuenta. Las situaciones y los jugadores cambian y con sólo ponerte la camiseta no basta", apuntó.

Además, recalcó que han visto "entre 8 y 10 partidos de Suecia" y aclaró que el favoritismo en este partido debería ser para la 'Roja' porque juega "en casa". "Por nombre e historia lo asumimos, pero son muy buenos y lo que hacen, lo hacen muy bien", advirtió.

Por otro lado, el ayudante de Luis Enrique Martínez se refirió a varios jugadores, sobre todo a Isco Alarcón, al que ponen en el tridente de arriba del 4-3-3 porque es donde les ha dicho que "se siente más a gusto y donde más puede aportar". "Es un jugador único y diferente, es de los mejores del mundo entre líneas, y si no fuese español lo tendríamos que nacionalizar. Me he enfrentado muchas veces a sus equipos y siempre pensábamos que lo mejor era que no jugase", confesó.

"Cualquier persona dependemos del estado ánimo, si uno es feliz rinde más y si está triste, menos", añadió sobre el rendimiento del malagueño cuando tiene continuidad. "En Suecia no sé si jugaría Isco porque juega un fútbol que no es ideal para él, pero para el tipo de fútbol que nos gusta a nosotros sí lo es", subrayó el técnico que no tiene "elementos para valorar" porque no ha tenido continuidad en el Real Madrid. "Pero las tres veces que ha venido con nosotros ha tenido un rendimiento y un comportamiento espectacular", zanjó.

"TODO EL MUNDO HA ENTRENADO A UN NIVEL ALTÍSIMO"

Sobre Sergio Busquets, reconoció que ha tenido que "levantar al ánimo" tras el duro final de campaña y se mostró sorprendido porque se le "cuestionase o se le haya silbado". "Es uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos y como mejor se encuentra es como único pivote. Está bien y con ganas y esperemos que dé un alto nivel como viene haciendo en su club y en la selección", expresó el catalán.

"Dani es un lateral 'top' a nivel defensivo y ofensivo que nos sirve para jugar con defensa de cuatro o de tres, y con experiencia en grandes citas, pero ahí tenemos competencia con Jesús (Navas), que se está saliendo y con Sergi (Roberto). Es un problema quien va a jugar en el lateral", respondió preguntado por Carvajal, que se ha perdido las últimas listas por lesión.

Finalmente, Robert Moreno habló de Luis Enrique, con el que ha "cambiado cosas" respecto a las alineaciones que pensaban "hace dos semanas", y que espera que vuelva pronto. "Estamos viviendo su ausencia al día, no hay detalles de su problema personal y esperamos que esté en la siguiente, pero lo va a marcar su situación", aseguró.

"Yo no me siento solo, este es un 'staff' que está bastante unido y a él le tenemos por teléfono. Aquí no ha habido ni un solo problema, todo el mundo ha entrenado a un nivel altísimo", concluyó el ayudante del asturiano.