Rivaldo: "Argentina tiene motivos para quejarse, hubo dos penaltis en los que el VAR no actuó"

El exjugador del FC Barcelona Vítor Borba Ferreira Gomes 'Rivaldo' aseguró que la selección de fútbol de Argentina "tiene motivos para quejarse" por el polémico arbitraje en la semifinal contra Brasil de la Copa América, en la que el VAR "no quiso actuar" en dos posibles penaltis a favor de la 'albiceleste'.

"Argentina tiene motivos para quejarse. Brasil tiene mejor equipo que Argentina ahora mismo y seguramente los de Tite habrían ganado sin estos errores, pero hubo dos penaltis a favor de los argentinos en los que el VAR no quiso actuar", reflexionó en declaraciones a Betfair.

El Balón de Oro de 1999 quiso posicionarse en contra de un VAR que "perjudica al fútbol con tanto parón". "Lo llevo diciendo hace mucho tiempo: no creo en el VAR. Solo beneficia a los árbitros, que ahora se quitan de en medio la responsabilidad y delegan todo el peso del partido en el VAR", aseveró.

Además, el ex del Deportivo de la Coruña comentó que en Sudamérica es normal que haya errores con el VAR e "incluso con más frecuencia". "Si en Europa ya causa caos en sus competiciones, es normal que también lo haya en Sudamérica", explicó Rivaldo.

Para el brasileño si Messi "hubiera coincidido con otra generación, seguro que ya habría ganado algo". "Antes Argentina era un equipazo con un montón de jugadores increíbles. Pero ahora sólo está Messi, así que los rivales saben que con frenarle a él lo tienen todo casi resuelto", dijo Rivaldo.

Sobre el partido por el título de la Copa América , el ganador de la Liga de Campeones con el AC Milán consideró que la final contra Perú será "mucho más complicada" que el encuentro de fase de grupos entre ambas selecciones, que se saldó con un 5-0 para la 'canarinha'. "Será un duelo distinto y si se gana sin Neymar será una muestra del gran potencial de Brasil", dijo el exatacante.

"NO VEO UN PROBLEMA JUGAR CON LOS 4 FANTÁSTICOS"

Por otro lado, el ex azulgrana se mostró entusiasmado con la posibilidad de que el Barça junte a Messi, Suárez, Neymar y Griezmann en el mismo 11 inicial y cree que sería "un ataque espectacular". "No veo un problema jugar bien con 'Los Cuatro Fantásticos' en el mismo once", comentó.

"Eso siempre depende de la opinión del entrenador. El Barça juega casi siempre con el 70% de la posesión, así que la mayor parte del tiempo están atacando y hacerlo con esta delantera sería sensacional", subrayó un entusiasmado Rivaldo.

Sobre el futuro de Vinicius en el Real Madrid con la llegada de Hazard, Rivaldo cree la joven promesa brasileña podrá "jugar más fácil" acompañado del belga. "Tener cracks que te resuelven los partidos como Hazard es bueno para el equipo y eso hará que Vinicius juegue más relajado. Vinicius sólo tiene que focalizarse en su trabajo y en convencer a Zidane", dijo el ex futbolista de 47 años.

"Estoy convencido de que esta temporada será mucho mejor para el Real Madrid. El trabajo de Zizou será clave para encajar tantas piezas, pero él sabe perfectamente cómo hacerlo, ya lo veréis", concluyó el brasileño.