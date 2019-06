Rienda, sobre el 'caso Oikos': "No se puede distorsionar la realidad por el abuso de algunos"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, afirmó que "no se puede distorsionar la realidad por el abuso de algunos", en alusión a los jugadores presuntamente implicados en la operación 'Oikos' sobre una red de amaños de resultados de partidos de fútbol.

María José Rienda defendió que desde todos los organismos, CSD, RFEF y LaLiga, defenderán la limpieza en el deporte. "Condenamos estas cosas para no sucedan y se protejan los valores del deporte, pero no por el abuso de 'equis' se puede distorsionar la realidad. Todo lucharemos contra lo que no sea seguir una línea acorde a lo que representa el deporte, contra esa gente que abusa", comentó.

Así se manifestó la presidenta del CSD tras asistir a la quinta edición de los premios 'Todos Somos Estudiantes' durante una gala celebrada en Distrito Telefónica y presidida por la Infanta Elena de Borbón, y en la que recibió uno de los galardones por el impulso a la campaña 'Abuso Fuera de Juego'.

"Estoy orgullosa de recibir un premio del Movistar Estudiantes. Es importantísima la labor que hacen los clubes y las federaciones. Todo lo que se vincula al deporte multiplica su valor por diez o más", subrayó la exesquiadora.