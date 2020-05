Richard Gasquet: "Todos me hablaban de Nadal, había una rivalidad con él, pero en España creces más fácilmente"

El tenista francés Richard Gasquet reconoce que mantuvo en su juventud "una rivalidad" con el español Rafa Nadal, un tenista al que ve "mucho mejor jugador" ahora que cuando empezó a destacar y del que cree que tuvo menos presión en España que él en Francia.

En una entrevista al diario 'L'Equipe' en la que repasa algunos de sus momentos en Roland Garros, el de Beziers rememora dos de sus enfrentamientos en la arcilla roja parisina con el de Manacor, con el que ha perdido en sus 16 duelos desde que son profesionales.

Campeón junior en París en 2002, Gasquet se vio las caras por primera vez con el balear en el segundo 'grande' de la temporada en el año 2005. "Todos me hablaban de él. De mí también, pero ese es el problema en Francia. Eres joven, pero tienes que demostrar todo el tiempo, y en España, creces más fácilmente. Pero sí, había una rivalidad con Nadal", apuntó.

Con 12 años, el francés ganó en un torneo al actual número dos del mundo, pero ya veía al manacorí como "el mejor" de su edad junto a él, pero en profesionales no pudo batirle. En ese 2005, antes de cruzarse en Roland Garros, le plantó cara en Montecarlo, pero en París no tuvo opciones y cayó 6-4, 6-3, 6-2.

"Había mucha expectación, muchos artículos de prensa, y 33 grados. Eso nadie lo recuerda, pero yo sí", recalcó, aludiendo a unas condiciones que le vinieron mejor a su rival. "Rafal era demasiado fuerte. Y ganó el torneo", aseveró.

No volvieron a encontrarse en Roland Garros hasta el 2018 y Nadal se impuso de nuevo con claridad (6-3, 6-2, 6-2), lo que denominó como "una ejecución". "No hice un buen partido y es doloroso, pero luego Rafa masacra a todos. Cuando termina el torneo, ni siquiera sé si está cansado", relató.

"Mírale en 2005 en Montecarlo, con un juego de tierra, de derecha a izquierda, y mírale ahora: lo golpea todo. Es un jugador de tenis mucho mejor, no tiene nada que ver", elogió Gasquet, que subraya del español, Roger Federer y Novak Djokovic su capacidad para "encontrar ese algo para ser aún mejor año tras año. "Es una locura, muchos de nosotros hemos progresado menos que ellos a lo largo de los años y apenas puedo explicarlo. No podemos hacerlo, ellos sí", advirtió.

También habla de lo que supuso su positivo por cocaína en 2009. "Lo que me molestó fue que prohibieron entrar en Roland Garroos. Estaba en el hoyo y fue aún más horrible durante Roland Garros. No podía ir a ningún lado sin que alguien me molestara. Ya no salía a la calle, no podía vivir, y no debemos olvidar que tenía 23 años", lamentó.