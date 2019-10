La RFEF aclara que "nadie" ajeno puede entrar en la sala VOR y que el protocolo recomienda el uso del móvil

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aclarado que el protocolo del VAR recomienda el uso del teléfono móvil en la sala VOR para comunicarse con el árbitro del partido y que "nadie" puede acceder a la misma durante los 90 minutos, después de que Mediapro, empresa tenedora de los derechos audiovisuales de LaLiga, denunciase que las imágenes del posible fuera del juego del partido entre el Athletic Club y el Valencia llegaron al control de realización 40 minutos después de producirse el hecho.

Así, el organismo que preside Luis Rubiales afirmó que "nadie puede acceder a la sala VOR durante los 90 minutos de juego", después de que Mediapro señalase a través de unas fotografías que alguien hizo aparición en la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras producirse la jugada del gol de Denis Cheryshev.

"El protocolo deja claro que en el descanso puede acceder a la sala todo aquel personal autorizado dependiente del CTA, así como los operarios de la tecnología VAR", aclaró la RFEF.

Además, sobre las imágenes de Mediapro en las que se ve al colegiado del VAR, el murciano José María Sánchez Martínez, con un teléfono móvil haciendo fotografías a las pantallas, el organismo federativo recordó que "el protocolo recomienda el uso del teléfono móvil en el descanso como 'back up' para estar en contacto con el árbitro de campo".

"En San Mamés, ante la confusión creada por la realización, Sánchez Martínez se comunica en el descanso con el árbitro principal, al que envía la imagen del fuera de juego que la produción televisiva no había emitido", afirmó.

MEDIAPRO DENUNCIA QUE LAS IMÁGENES LLEGARON 40 MINUTOS MÁS TARDE

En una rueda de prensa ofrecida horas antes, Mediapro ofreció un detallado análisis de los hechos de San Mamés, en la que reiteró que no se produjo ninguna "manipulación" de las imágenes y que la línea oficial del VAR, emitida desde la sala VOR, no llegó a la unidad móvil hasta la segunda parte. Así, asegura que a las 13:28, cuando se produce el gol y el clip con la línea de fuera de juego, "se toma la decisión arbitral, pero no se envía a la unidad móvil" de Mediapro.

Además, afirma que al finalizar la primera parte, Sánchez Martínez "recoge su teléfono móvil", "hace una fotografía" y se le ve "escribir en el mismo". Tras ello, "entran a la sala y dan indicaciones al árbitro VAR que le acompañe fuera".

En el descanso, mientras en la sala VOR se sigue "analizando la jugada", "continúa entrando más gente dando instrucciones a los operadores". "Con los gestos se ve como la persona con el polo blanco indica que dibujen la línea vertical. La persona del polo blanco indica a los operadores cómo tiene que ser la línea exactamente", explica, mientras destaca que los operadores y técnicos del VOR "siguen haciendo fotos con los teléfonos y chateando".

"Justo antes de iniciar la segunda parte, en la sala VOR están 8 personas. No están ni el VAR ni el AVAR", subraya, y es a las 14:10 cuando "alguien se asoma por la puerta y habla con un técnico del VAR que está con el teléfono móvil en la sala durante el juego". "A las 14:12 se envía la imagen con la línea del VAR y por la puerta se asoman dando la señal de OK. Vuelven a entrar dos técnicos/operadores del VOR", finaliza.