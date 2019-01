Raúl Chapado: "Como amiga, le deseo lo mejor a Ruth"

El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha deseado "lo mejor" a la exatleta Ruth Beitia, que ha sido elegida candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, y añadió que "si los cántabros así lo deciden, el deporte español estará muy bien representado".

"Me ha pillado por sorpresa -ha reconocido a Efe Chapado- pero como amiga que es, le deseo lo mejor. No es porque sea de un partido o de otro, que en eso no entro, pero es bueno que haya deportistas de elite, sobre todo mujeres, en estos cargos, como ocurre con María José Rienda en el Consejo Superior de Deportes".

Ruth Beitia, actual campeona olímpica de salto de altura y tres veces seguidas campeona de Europa, formó parte de la Junta Directiva de la Federación Española de Atletismo hasta que fue nombrada para la Ejecutiva del PP.

La exatleta será la candidata del partido a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas de mayo, según han confirmado a Efe fuentes de la formación.

Ruth Beitia se retiró en 2017 como atleta después de haber competido 65 veces con la selección nacional (récord en el atletismo español), y tiene la plusmarca nacional de salto de altura con 2,02 metros.