Rakitic: "Queremos todo y poder seguir a Messi, el mejor, da confianza"

El jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic ha asegurado que tras ganar LaLiga Santander quieren hacer un gran partido ante el Liverpool, este miércoles en el Camp Nou y en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, para poder "seguir el camino" indicado por su capitán, Leo Messi, hacia la consecución de esa 'copa tan linda' que prometió ganar el pasado verano.

"Messi lleva diez como campeón de Liga, sería normal que no lo celebrara como el primer título. Pero se vio que levantó la Copa con mucha ilusión, y eso te engancha. Si Messi quiere ganar cada partido, ¿qué no vamos a hacer los demás? Somos el Barça, queremos ir a por todo y poder seguir al mejor de la historia da mucha confianza", se sinceró en rueda de prensa.

Y es que Rakitic tiene claro, en alusión a esa promesa de Messi antes del Trofeu Joan Gamper, que deben seguirle. "Cuando nuestro capitán dice algo estamos los demás para seguir el camino que él ve para su equipo. Si hay una presión especial por tener que ganar, creo que es la exigencia que tiene el Barça por hacerlo tan bien en los últimos quince años", señaló.

"Messi lleva cuatro 'Champions', no creo que se vaya a poner demasiado nervioso. Hay que entender que Leo va por delante y nosotros le seguimos. En todos los partidos, y en 'Champions', estamos preparados y sabemos lo que tenemos que hacer, queremos estar en la gran final. Los últimos años no han sido los mejores en 'Champions' y hay que aprender, y tenemos unas ganas impresionantes", reconoció.

Más allá del '10', Rakitic aseguró que el equipo llega bien a esta cita tan importante gracias a haber ganado este fin de semana LaLiga Santander. "Poder llegar a jugar unas semis de 'Champions' y justo el día anterior ganar LaLiga, pues llegamos muy contentos y con mucha confianza, y con muchas más ganas", aseguró.

"Tenemos muchas ganas del partido de mañana, de aprender de años anteriores, de los fallos que hicimos, e intentar disfrutar. Lo más bonito está por llegar ahora y el equipo está muy enchufado y con muchas ganas. No es que nos exijamos nada, pero tenemos muchas ganas. Presión hay de sobras, lo entendemos, y poder llegar a esta situación nos da mucha confianza, tenemos ganas de hacer un gran partido en nuestro estadio. Queremos ir a por todo y ojalá hagamos la temporada perfecta", manifestó.

De cara al partido de ida, pidió no encajar goles. "Siempre es mejor ganar, pero lo perfecto sería marcar cinco goles y que no marquen ninguno. Pero va a ser complicado. Hay que hacer el mejor fútbol posible, ir arriba a marcar los que podamos pero sin perder la cabeza. Y estar bien atrás, como estas semanas, y estar tan claro y concretos para que no haya peligro", argumentó.

"El Liverpool tiene un equipo bastante hecho, que sabe a qué va a jugar. A nadie hay que explicar cómo juegan Salah y compañía. Tenemos que pensar en nosotros, en nuestro juego, pensar en hacer un gran partido con el respeto máximo hacia ellos. Hay que pensar en nosotros, y que sean ellos quienes piensen en cómo pararnos", destacó sobre los peligros del rival.

También destacó el poder defensivo de los 'reds', con Virgil van Dijk y compañía. "Estamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo, ha hecho una gran temporada y le han dado el premio al mejor central de la temporada. Sabemos que va a ser muy complicado, no es importante si es uno u otro, la defensa del Liverpool es muy fuerte y está muy trabajada, no dejan espacios", especificó.

Por otro lado, restó importancia a las palabras del técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, sobre que el Camp Nou "no es un templo". "He visto las imágenes y entiendo que Klopp quería quitar la presión a sus jugadores, que lo vieran como un estadio más. Respeto mucho su opinión, lo que puedo decir es que jugar en el Camp Nou es diferente, si lo quieres llamar templo o no es igual, pero es diferente. Ojalá pudiera jugar siempre en casa, siempre aquí, con nuestra afición", asestó.

A nivel personal, aseguró estar bien tranquilo respecto a su futuro en el FC Barcelona. "Me siento muy bien, de lo que he hablado con el 'presi' me dice lo mismo. Tengo el cariño de la gente, tres años más de contrato, estoy disfrutando de todo y para mí no hay mejor sitio que el Barcelona", se sinceró.