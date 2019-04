Quico Catalán: "Es una auténtica vergüenza, es la queja del Levante"

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, hizo pública la "queja del Levante" este miércoles después de la derrota (3-2) ante el Athletic Club, con "tres decisiones arbitrales" que calificó de "auténtica vergüenza" para perjudicar a los granota.

"Nos jugamos todos muchísimo. Es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido en este estadio. Han sido tres decisiones arbitrales que cuando el árbitro las vea en su casa se echará las manos a la cabeza. Al árbitro del VAR no le entiendo, ni protocolos ni formas de trabajar, esto no puede seguir así", indicó a los medios.

El presidente visitante explotó ante los medios en San Mamés, después de la derrota en el minuto 93 y desde el punto de penalti. Los de Paco López protestaron además una mano en el área de Iñigo Martínez y un gol anulado a Coke poco antes del descanso por una supuesta falta a Iago Herrerín que señaló el VAR.

"Se queja un presidente que tiene seis partidos detrás, son muchos puntos. ¿Somos la mejor liga del mundo para algo o para todo? Esta es la queja del Levante, no sé si es la forma más correcta pero me da igual, y esto es lo que siente un presiente que está avergonzado por las decisiones arbitrales, del VAR y de no sé quien", afirmó.

El Levante lleva una victoria de los últimos 10 partidos y se encuentra tres puntos por encima de la zona de descenso. "Si me tienen que sancionar 500 partidos que me sancionen, pero lo digo desde la educación y mostrando mi enfado absoluto. ¿Esto beneficia al fútbol? Replanteemos la situación", finalizó.