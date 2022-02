Queralt Castellet: "Me encantaría ganar una medalla olímpica"

El piloto español de skeleton Ander Mirambell tiene como objetivo en los Juegos Olímpicos de Pekín "estar lo más arriba posible"y para ello espera aprovechar los cinco días de entrenamiento de los que dispone en busca de aprovechar su "punto fuerte" que es la regularidad en las bajadas y hacer una de sus "mejores carreras de la temporada".

El catalán tendrá cinco días para entrenar, pero tendrá los hándicaps de que tendrá "40 bajadas menos"que algunos rivales porque no estuvo en el circuito "en octubre" y de no tener a su entrenador que "no ha podido viajar por el protocolo". "Me gustaría 'mojarme' y decir que voy a estar entre este y este, pero con un sólo día de entrenamiento no tengo información", remarcó.

Mirambell probó el circuito, llamado 'Dragón', este miércoles. "Es un poco locura y ya tengo un buen moratón, pero tuve buenas sensaciones y creo que fue bastante positivo. No es tan rápido comparado con otros y el problema es que hay dos secciones con cuesta arriba que hace que se frene el trineo. Vas constantemente a una velocidad muy alta de media y parece que no hay espacio, es más técnico que rápido y muy exigente", explicó. Por ello, el piloto español, que competirá en sus cuartos Juegos de forma consecutivo, prevé que será "un poco como una prueba de la Copa del Mundo". "Todo va a estar apretado y va a ser una carrera muy divertida por arriba y por abajo", advirtió.

Sobre su clasificación para Pekín, reconoció que la pandemia ha provocado un mayor "desgaste mental" y que serán "unos Juegos diferentes". "Tenemos la convivencia limitada y la relación humana es menor, pero esto ya viene pasando los dos últimos años y en los últimos meses para clasificarte las exigencias eran muy altas, yo he tenido que cambiarme en el coche a menos 20 grados. Te sabe mal que no haya público y si fuesen en España estaría hundido de que no hubiese aficionados españoles", confesó. Este viernes, 4 de febrero, tendrá que ejercer de abanderado junto a Queralt Castellet, un día que espera con ganas. "Lo haremos con estilo, arte, pasión e ilusión. Somos cuatro manos y una bandera, lo haremos como sea más coordinado", expresó.