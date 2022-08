España consigue sus dos primeras medallas en los Europeos de Múnich con la maratón

Marta Galimany, Elena Loyo, Irene Pelayo y Laura Méndez, integrantes del equipo femenino de maratón, han logrado la medalla de plata en el Europeo de Múnich en una carrera que ganó, a nivel individual, la polaca Aleksandra Lisowska, y por equipos las alemanas. Marta Galimany fue la primera española en atravesar la meta con un tiempo de 2h31:14, a 2:39 de la ganadora individual, Aleksandra Lisowska.

La atleta tarraconense, entrenada por Jordi Toda, su marido, preparó este campeonato continental con cinco semanas en la altitud de Font Romeu, combinando entrenamientos a nivel del mar, algo que le valió para llegar en un buen momento de forma a la ciudad bávara, en la que demostró su capacidad de resistencia para no despegarse durante gran parte de la carrera de los primeros puestos.

La segunda española en meta fue Irene Pelayo (2h33:15) en decimosexta posición y la tercera Elena Loyo (2h34:56), realizando ambas la mejor marca de la temporada. Con un tiempo total de 7h39:25 España fue segunda, superada por Alemania, cuyas tres mejores atletas registraron 7h28:48. Tercera concluyó Polonia.





Bronce por equipos en el maratón masculino

La selección española de maratón masculino, compuesta por Ayad Lamdassem, Dani Mateo, Abdelaziz Merzougui, Yago Rojo y Jorge Blanco, se colgó la medalla de bronce por equipos en el maratón masculino del Europeo de Múnich que se llevó, en categoría individual, el germano Richard Ringer.

Lamdassem, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue uno de los agitadores de la carrera que discurrió por el centro de Múnich con salida y meta en Odeonsplatz y el primero de los tres españoles en acabar la carrera. El segundo fue Jorge Blanco, que acabó duodécimo con 2h13:18 y el tercero Dani Mateo, decimocuarto y aquejado de molestias durante el tramo final de la carrera, con 2h14:34. Yago Rojo concluyó decimoquinto (2h14:41) y Abdelaziz Merzougui en el puesto 43(2h19:47). Por equipos España concluyó tercera para colgarse el bronce por detrás de Israel y Alemania.

Jaël Bestué vuela a las semifinales de 100 metros

Jaël Bestué finalizó segunda de su serie y accedió a las semifinales de los 100 metros de los Europeos de atletismo de Múnich, ronda en la que coincidirá con otra española, Maribel Pérez, exenta de la primera fase de clasificación por ránking. La deportistaparó el cronómetro en 11.39, solo por detrás de la belga Delphine Nkansa (11.33) en su serie. Con esa marca la velocista catalana pasó de ronda con el tercer mejor tiempo, ya que la italiana Zaynab Dosso, en la otra serie, registró 11.38.

"Calentando me encontraba muy bien, pero sí que es cierto que cuando he ido a correr no me he encontrado súper. No sé si es porque la pista la he encontrado bien, pero lo importante es que tengo la 'Q' grande, estoy en semifinales y espero poder hacerlo mejor ahí", dijo Bestué al término de su carrera.

Belen Toimil se clasifica para la final de peso



Belén Toimil, plusmarquista española de lanzamiento de peso, disputará la final del Europeo de Múnich al finalizar décima la ronda de clasificación con un mejor lanzamiento de 17.72 metros.

"Estoy muy contenta porque conseguí que saliera un lanzamiento en las marcas que sabia que podía hacer aunque puedo mejorarlas. En el primero me salió mal del dedo pero me salió muy bien y eso me motivó. El segundo no lo pillé pero iba confiada en que podía engancharla en el tercero y así fue. Estoy contenta con la actuación y sobre todo por haberme sobrepuesto a los primeros lanzamientos", dijo Toimil al termino de su prueba.

Peor suerte corrió Carlos Tobalina. El cántabro, cinco veces campeón de España de lanzamiento de peso al aire libre, quedó eliminado por tan solo 33 centímetros del pase a la final. Tobalina, de 37 años, comenzó el concurso con un lanzamiento de 19.12 metros, al que le siguió un nulo y un tercero de 19.58, alejado del registro logrado el pasado mes de junio en León -20,37- donde se quedó cerca de su mejor marca lograda en 2017 en Las Palmas de 20.57.





Eusebio Cáceres accede a la final de longitud



El alicantino Eusebio Cáceres accedió a la final de longitud del Europeo de Múnich con la tercera mejor marca de la ronda de clasificación que también superó Héctor Santos, solo un centímetro superior a la nota de corte. Cáceres, que afronta su quinto Europeo, solo realizó un salto de 7.93 metros, una marca que le aseguró el pase y que hizo que no arriesgase. Ese registro fue el tercero mejor de toda la ronda de clasificación en la que destacó el sueco Thobias Montler (8.06) y el griego Miltiadis Tentoglou (7.94).

"La clasificación fue bastante bien pese a que el día estaba un poco perro. Los vientos eran bastante malos. No entiendo muy bien la decisión de no cambiar los fosos porque no habrá marcas buenas. Tuve buenas sensaciones, el pie me aguantó bien, y conforme estaba el día con ese salto, sabiendo que vengo un poco límite, decidí parar", confesó Cáceres.