(Previa) España inicia en Japón su intento de retorno al Grupo Mundial

El equipo español de Copa Federación intentará este fin de semana dar el primer paso para volver al Grupo Mundial de la competición imponiéndose a domicilio a Japón en una eliminatoria sin las mejoras jugadoras de cada uno de los bandos.

La rápida pista cubierta del Kita-Kyushu Sogo Gymnastic Hall es el escenario elegido por las locales para no echar de menos la ausencia de su gran estrella, Naomi Osaka, número uno mundial y ganadora del US Open y el Abierto de Australia, ante el combinado que dirige Anabel Medina que también acude sin sus dos mejores tenistas en busca de clasificarse para el 'playoff' de ascenso al Grupo Mundial.

La torrentina no puede contar ni con Garbiñe Muguruza ni con Carla Suárez, actuales 15 y 26 del mundo, y toda la responsabilidad de ganar a domicilio, siempre complicado en la competición, recaerá sobre un equipo joven e inexperto, sobre todo en lo que a los individuales se refiere y pese a la presencia de dos veteranas como María José Martínez y Silvia Soler.

La misión de pelear por los dos primeros puntos será para Sara Sorribes y Georgina Pérez-García, que entre ambas atesoran siete partidos en total en 'Fed Cup', aunque la segunda sólo ha jugado dobles. La castellonense será la que abra la eliminatoria con el aval que le da ser la de mejor ranking (78) de todas las presentes, pero lo hará ante Nao Hibino, ahora la 123 del mundo, pero que en 2016 rozó el 'Top 50' y que tiene una victoria en el circuito, en Tashkent en 2015. Ambas nunca se han enfrentado.

"Será un partido con muchas emociones y muchos sentimientos a flor de piel. Ella pondrá lo mejor de sí porque estará apoyada por el público, y yo intentaré llevar el partido a mi terreno", explicó Sorribes, que admitió que aunque "la pelota no bota mucho", la pista que han puesto las japonesas "es bastante lenta". "Eso me ayuda. Creo que podré conseguir hacer bastantes intercambios desde el fondo de la pista, que es lo que a mí más me interesa", advirtió.

Sorribes será la encargada de ganar el siempre importante primer punto de la eliminatoria y así dar más tranquilidad a Georgina García-Pérez, que ha recibido, por su estilo de juego, la confianza de Medina para jugar su primer individual ante la número uno japonesa, Misaki Doi, 121 de un ranking WTA en el que fue la 30 en 2016. Tampoco se han visto nunca las caras en el circuito.

"He trabajado muy duro para poder jugar aquí y competir al máximo nivel. Este tipo de superficies me van muy bien, la pista es lenta pero con un punto rápido a la vez, y eso me gusta porque me da tiempo para apretar y poder ser agresiva", subrayó la tenista catalana.

Tras los partidos de este sábado, el domingo, en teoría, se intercambiarían los dos individuales y si fuese necesario por registrarse un empate a dos, se disputaría el dobles para el que Medina ha apostado inicialmente por la experta María José Martínez con la joven promesa y debutante Aliona Bolsova, aunque García-Pérez fue la compañera de la murciana ante Italia y Paraguay, para medirse a Miyu Kato y Makoto Ninomiya, invicta en la competición con cinco triunfos.

"Los dos equipos tenemos un estilo bastante parecido y tanto Doi como Hibino tienen un poco un estilo bastante español. La pista no es muy rápida y es bastante agradable para jugar, creo que no va a ser importante", advirtió Medina al micrófono de 'fedcup.com'.

Sobre la elección de Georgina García-Pérez, recalcó que esta "ha hecho una semana muy buena" y que es una "jugadora muy potente y con un servicio muy fuerte". "Que la pista sea 'indoor' hace que su juego favorezca más para este tipo de partidos", comentó.

"Sara está muy bien, con muchas ganas de jugar. Teníamos la duda de si iba a jugar primero Hibino o Nara, y ella prefería jugar con Hibino. Es importante que la jugadora esté preparada para jugar y también ha preparado muy bien la semana", sentenció sobre el primer punto.

España y Japón se han visto las caras en dos ocasiones en la competición, en ambas con victoria española, por 4-0 en 2013 en Barcelona, una eliminatoria que jugaron Doi, Soler y Medina, y por 3-0 en 1994 en Frankfurt (Alemania).