Previa del España - Polonia

España se juega el todo o nada ante Polonia

La Sub-21 busca una gran goleada para no depender de resultados y clasificarse para las semifinales y los Juegos

La selección española Sub-21 afrontará este sábado (21.00 horas/Cuatro) una auténtica final cuando se mide a una sólida Polonia a la que debe ganar para mantener sus opciones de estar en las semifinales del Europeo de la categoría, con la difícil misión de hacerlo por tres goles o más para hacerlo como primera de grupo sin tener que esperar al resto de grupos.

El equipo de Luis de la Fuente se repuso del tropiezo (3-1) ante Italia en su estreno con una más que sufrida victoria (2-1) ante Bélgica el pasado miércoles, de valor doble porque Italia perdió ante los polacos (0-1) y eso le abre de nuevo la puerta a optar al primer puesto que da billete directo a la penúltima ronda y a Tokyo 2020.

Pero para lograr este último objetivo, España debería firmar un partido perfecto, de un nivel muy superior al ofrecido en los dos anteriores, porque no sólo necesita ganar sino que debe hacerlo por tres goles o más, la única vía para ser primero pase lo que pase en el resto de partidos.

En cambio, si gana sin en esa amplia diferencia, debería esperar a lo que hiciese Italia en su duelo con la ya eliminada Bélgica. El empate o la derrota de la anfitriona le daría la primera plaza, mientras que una victoria de los de Luigi di Biagio provocaría un triple empate en el que entrarían en juego los resultados entre españoles, italianos y polacos. Si queda segunda, tendrá que aguardar a lo que pase en el resto de grupos para saber si coge esa única vía.

En definitiva, el combinado nacional debe cumplir con la primera premisa, el triunfo, e intentar hacerlo por la mayor diferencia posible, lo que antoja complicado de inicio por las buenas prestaciones de una Polonia que tras remontar a Bélgica (3-2), fue capaz de frenar a la 'Azzurra' y de dejar su portería a cero (1-0).

Ahora, a los de Czeslaw Michniewicz les vale un punto para ser primeros y esa ventaja les reforzará en su fortaleza defensiva que tendrá que perforar una España que no está dando su mejor nivel ofensivo, echando en falta una mayor 'chispa' en los metros decisivos de un hombre clave como Mikel Oyarzabal.

De la Fuente retocó ante los belgas su once respecto al debut ante Italia e incluso modificó algo su dibujo, en parte quizá por la baja de Fabián Ruiz. El riojano quitó a un mediocentro puro como Zubeldia y formó un centro del campo con Ceballos, de nuevo a buen nivel y el más lúcido, y Merino, introduciendo a Dani Olmo, autor del 1-0, como mediapunta por detrás de Mayoral.

El centrocampista del Nápoles parece que ya está recuperado de su molestia física y que volverá a un equipo titular, posiblemente en detrimento de Merino, en lo que sería el único cambio ya que Junior Firpro y el portero Antonio Sivera, las otras novedades hace dos días, deberían mantener su puesto.

Enfrente, una Polonia que previsiblemente dejará el balón a los de Luis de la Fuente y que buscará sorprender al contragolpe. El combinado centroeuropeo está siendo una de las revelaciones después de haber llegado a esta fase final a través del 'play-off' y de hacerlo además remontando el 0-1 encajado en casa ante una clásica como Portugal con un demoledor 1-3.

Los polacos, que en esta categoría nunca han ganado a España (cinco derrotas y un empate), tendrán la sensible baja por sanción de su delantero Dawid Kownacki, su gran referente en la fase de clasificación con un total de once goles, lo que le llevó a ser el 'pichichi', aunque en esta Eurocopa aún no se ha estrenado.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Junior; Soler, Ceballos, Fabián, Oyarzabal; Dani Olmo y Mayoral.

POLONIA: Grabara; Wieteska, Bielik, Bochniewicz; Fila, Zurkowski, Dziczek, Jagiello, Buksa y Szymanski.

--ÁRBITRO: Bobby Madden (ESC).

--ESTADIO: Renato Dall'Ara de Bolonia.

--HORA: 21.00/Cuatro.