(Previa) Cristiano se reencuentra con Old Trafford, José Mourinho y De Gea

El duelo que medirá en Old Trafford a la Juventus y al Manchester United se presenta como el más atractivo de la jornada del martes de la Liga de Campeones, con el retorno de Cristiano Ronaldo al lugar donde lanzó su carrera deportiva, ante la mirada de su compatriota José Mourinho y ante el portero español David de Gea.

El de Madeira volverá al 'Teatro de los Sueños' tras dejar a los 'Red Devils' en el verano de 2009 con destino al Real Madrid y lo hará por segunda ocasión después de hacerlo en la campaña 2012-13. Entonces, era la vuelta de octavos de final del torneo y el por entonces '7' madridista anotó el tanto que terminó por eliminar a los de Sir Alex Ferguson, a los que también había marcado con un espectacular cabezazo en la ida en el Bernabéu.

Aquél día, a Cristiano le entrenaba en el Real Madrid José Mourinho, ahora técnico de un United y con el que no habría terminado del mejor modo posible tras la marcha del de Setúbal al finalizar aquella campaña, aunque ahora haya pasado ya mucho tiempo y sus caminos hayan sido diferentes.

Así, el delantero de la Juventus sumó cuatro 'Champions' con el Real Madrid y ahora pretende liderar a la 'Vecchia Signora' a terminar con su sequía en el Viejo Continente. El portugués aún no ha marcado en la edición de este torneo por culpa de su tempranera expulsión en Mestalla y su posterior sanción, pero su equipo no se ha resentido y ha sumado dos victorias que le hacen llegar con margen a Old Trafford para hacer renacer las críticas sobre 'Mou'.

Este ha tomado aire después de estar a punto de ganar este fin de semana al Chelsea en Stamford Bridge, donde se tuvo que conformar con un punto después de que Ross Barkley empatase en el minuto 96. Después de la discreta imagen en el empate sin goles ante el Valencia, ganar a los de Massimiliano Allegri podría aplacar más el ambiente y volver a creer en su método.

El campeón italiano, en cambio, llega tras sufrir su primer tropezón en la Serie A con el empate en su habitual fortín ante el Udinese con tanto de su estelar fichaje, que va afinando su puntería y ya suma cinco goles en el torneo doméstico. El de Madeira buscará revivir su último 'dulce' encuentro con David de Gea, al que le hizo un 'hat-trick' en el duelo entre España y Portugal del Mundial de Rusia.

En los locales, Mourinho tendrá la baja del extremo chileno Alexis Sánchez, suplente en Londres y cuyo puesto fue para un Martial que destacó con su doblete, mientras que Allegri no podrá contar con los lesionados Mandzukic, Emre Can y Khedira.

EL CITY NO QUIERE REPETIR TROPIEZO EN UCRANIA

Por otro lado, en el Grupo F, el otro equipo de Manchester, el City de Pep Guardiola intentará terminar de enderezar su rumbo en la Liga de Campeones, aunque tendrá que salir con la lección aprendida de su desplazamiento a Ucrania donde le espera el Shakhtar, con arbitraje del español Carlos del Cerro Grande.

El campeón de la Premier League ya cayó ante el conjunto ucraniano el año pasado en la fase de grupos (2-1), aunque es cierto que entonces no se jugaba demasiado porque llegaba clasificado ya y no jugó con todos sus titulares como sí será en esta ocasión.

Tras tropezar en la jornada inaugural en casa ante el Lyon y ganar con mucho trabajo a domicilio al Hoffenheim, los 'Citizens', que están flojeando más como visitantes, esperan imponer su maquinaria goleadora ante un Shakhtar habitualmente sólido como local. Los de Paulo Fonseca sólo han perdido uno de sus últimos 15 partidos europeos en casa, con 11 triunfos y 3 empates.

En el otro partido del grupo, que pitará el navarro Undiano Mallenco, el Hoffenheim intentará mantenerse con vida ante un Lyon que quiere afrontar la segunda vuelta en cabeza y en buena situación para los octavos. Al equipo alemán, que sólo suma un punto, le está costando arrancar en su estadio y buscará dar la segunda alegría del año a los suyos ante un rival sin su principal referencia, Nabil Fekir.

La jornada también será importante para el Bayern Múnich en el Grupo E. El conjunto bávaro rompió este fin de semana ante el Wolfsburgo (1-3) su mal momento de cuatro partidos sin ganar que habían disparado los rumores sobre la continuidad Niko Kovac e intentará coger una buena racha en la visita a Atenas, donde le recibirá un AEK que aún no se ha estrenado.

En el otro partido del grupo, se verán las caras dos campeones de Europa como el Ajax holandés, que está rindiendo a buen nivel en su retorno a la 'Champions', y el Benfica portugués. Los 'ajacied' buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos ante las 'Águilas', que tras ganar al AEK la anterior jornada rompieron una mala racha de ocho derrotas seguidas en la competición.

Finalmente, en el Grupo G, el del Real Madrid, la Roma buscará afianzar sus opciones imponiéndose en el Olímpico a un CSKA Moscú crecido tras su victoria en la segunda jornada ante el conjunto madridista que le ha dejado líder.

Los de Eusebio di Francesco vieron frenado su buen momento con una inesperada derrota el fin de semana en casa ante el modesto SPAL (0-2), en un partido donde el técnico 'giallorossi' apostó por las rotaciones tras el parón y tratarán de compensar a su afición con un buen partido ante el equipo ruso que tras su 'machada' ante el actual campeón, sólo ha ganado uno de sus tres siguientes partidos y que no podrá contar con el sancionado Akinfeev.

--HORARIOS DE LA JORNADA DEL MARTES DE LA CHAMPIONS.

-Grupo E.

AEK - Bayern 18.55.

Ajax - Benfica 21.00.

-Grupo F.

Shakthar - Manchester City 21.00.

Hoffenheim - Olympique Lyon 21.00.

-Grupo G.

REAL MADRID - Viktoria Plzen 21.00.

Roma - CSKA 21.00.

-Grupo H.

Young Boys - VALENCIA 18.55.

Manchester United - Juventus 21.00.