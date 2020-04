La Premier discute si poner el 30 de junio como límite a la temporada

Los clubes y ejecutivos de la Premier League están citados este viernes en una importante reunión con el futuro de la competición sobre la mesa, ante la crisis por la pandemia de COVID-19, y la idea que muchos equipos defienden de intentar no extender la temporada más allá del 30 de junio.

El objetivo de los clubes que han mantenido en los últimos días distintas conversaciones es evitar potenciales conflictos de ir más allá de la fecha de finalización de muchos contratos, tanto de jugadores como por ejemplo de equipaciones de los clubes.

La FIFA, dentro de su grupo de trabajo ante la situación creada por el coronavirus, habló la pasada semana de tener "flexibilidad" con la opción de una tercera ventana de fichajes. Sin embargo, Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, habló de que "los convenios colectivos y evidentemente la FIFA no está por encima de la legislación de los Estados".

Terminar la temporada antes del 30 de junio tendría que tener el visto bueno de las autoridades británicas para mayo y, por otro lado, ayudaría al escenario de la próxima temporada. Y es que diferentes actores del fútbol inglés se han ido mostrando reacios a sacrificar el año siguiente por el actual.

Según la BBC, son varios los clubes que se han puesto de acuerdo en conversaciones informales, pero no todos. El dueño del Brighton, Tony Bloom, explicó este jueves que no ve el 30 de junio como una especie de punto de no retorno. "Es una situación única, todas las opciones tendrán que ser valoradas", apuntó.

La clara intención de los dirigentes de la Premier es terminar la liga aunque se tenga que jugar en verano, y se necesita además una gestión conjunta de los calendarios del resto de competiciones nacionales, como instan también desde la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que optaron por pedir que no se cancelaran anticipadamente las competiciones.