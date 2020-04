Postigo: "Veo muy difícil, por no decir imposible, volver a jugar con público en esta Liga"

El jugador del Levante Sergio Postigo ve "muy difícil, por no decir imposible", volver a jugar con público para poder terminar las 11 jornadas que restan de Liga y mostró su satisfacción por el acuerdo logrado con el club para la rebaja salarial y evitar el ERTE en otros trabajadores de la entidad granota.

"Lo veo muy difícil, sinceramente y ojalá me equivoque. Ojalá todo pudiera volver a la normalidad cuanto antes. Pero dadas las circunstancias en las que estamos todavía hoy en día veo muy difícil, por no decir imposible, que podamos acabar la Liga con nuestra gente. Lo veo muy complicado", indicó Postigo en una rueda de prensa a través de videollamada.

Postigo desconoce qué solución adoptaría si finalmente no se puede volver a jugar. "En ese caso, que ojalá no ocurra, la decisión que se tome sería injusta para muchos equipos. Quedan muchas jornadas todavía y por ese motivo hay muchos puntos en juego y muchos equipos saldrían perjudicados. No podría decirte que sería lo más justo para mí, porque sería injusto aunque se haga lo mejor posible", apuntó uno de los cuatro capitanes del Levante.

Además, el central madrileño entiende que si se prolonga la temporada más allá de junio, tanto jugadores como clubes deberán "poner de su parte" para ampliar los contratos. "Al no tener precedentes en estas situaciones pienso que todos tienen que poner un poco de su parte. Tanto el jugador como los clubes para intentar resolver esta situación de la mejor manera", dijo.

"No sabría decir si lo justo es que la temporada acabe en una fecha o en otra. Seguramente esos jugadores que se vean en esa situación tendrán que llegar a un acuerdo con sus clubes o ver como van avanzando las fechas. Es una situación complicada y al ser nueva no hay ejemplos que tomar e imagino que cada jugador tendrá que negociar con el equipo", añadió 'Posti'.

En otras cuestiones, el ex del Leganés aseguró que "no fueron negociaciones como tal" las que mantuvieron con el club para reducir sus salarios. "Quico Catalán nos llamó para explicarnos la situación y que nos parecería el poder ayudar. Entre todos los capitanes, y luego se lo comunicamos a la plantilla, todos pusimos de nuestra parte", informó.

"El presidente nos explicó la situación en la que el club estaba metido con toda esta situación y la verdad que han sido unas conversaciones fáciles que en todo momento teníamos claro que iban a llegar a buen puerto", sentenció Postigo.