La posible revancha benéfica entre Holyfield y Tyson, más cerca

El exboxeador de los pesos pesados Evander Holyfield, ahora de 57 años, aclaró que no tiene interés en pelear con boxeadores jóvenes cuando regrese a los cuadriláteros. Holyfield, cuatro veces campeón de los pesados, que ha dicho que está interesado en exhibiciones de caridad, parece estar centrado en tener rivales como Mike Tyson, de 53 años; Riddick Bowe, de 51, o Lennox Lewis, de 54.

"Es mejor hacerlo con personas contemporáneas a uno", declaró Holyfield al The Times of London. Agregó que "no quiero ir y pelear contra alguien que intenta hacerse un nombre. La gente quiere verme a mí y a Bowe, por supuesto, o a Mike Tyson y tal vez Lennox, eso sería bueno".

Tyson fue quien inició el probable regreso de boxeadores retirados al publicar un vídeo en el que se le ve entrenando, después de lo cual declaró su intención de pelear por caridad. Holyfield hizo lo mismo publicando sus vídeos y diciendo que él también regresaría al cuadrilátero y comentó que sería posible un tercer duelo contra Tyson, al que ha ganado las dos veces anteriores.

Algunos han apoyado la idea de las leyendas que luchan por la caridad. Otros se preocupan por su bienestar y salud. En ese sentido, Holyfield sugirió que él y sus compañeros estarán bien. "Mira, pelearemos tres asaltos, no son 10 ni 15. Quizás haya algún golpeado", admitió. Agregó que "mi intención no es noquear a alguien, pero tienes guantes de 16 onzas y también tienes buenas oportunidades para entrenar".