Pontevedra, sede del final del Mundial de triatlón en 2023

Pontevedra acogerá en el año 2023 las Finales del Campeonato del Mundo de Triatlón, la cita donde se coronarán los campeones mundiales de las categorías Elite, Sub-23 y Paratriatlón, según confirmó este jueves la Unión Internacional de Triatlón (ITU).

El organismo reconoció que este evento "es la joya de la corona del calendario anual" y la ciudad gallega cogerá el relevo de Abu Dabi, escenario elegido en 2022, y se une a ciudades como Londres, Budapest, Pekín, Auckland (Nueva Zelanda), Chicago (Estados Unidos), Gold Coast (Australia), Lausana (Suiza) y Edmonton (Canadá).

"Estamos encantados de que Pontevedra, que ha demostrado ser una anfitriona fantástica de múltiples deportes en el calendario mundial de triatlón, ahora reciba a los mejores triatletas del mundo para las Finales del Campeonato Mundial en 2023", celebró la española Marisol Casada, presidenta de la ITU.

