Pochettino: "Después de una situación muy dolorosa, hay que mantenerse positivos"

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, afirmó que "hay que mantenerse positivos" pese a haber perdido este sábado la final de la Liga de Campeones, por 0-2 ante el Liverpool FC en el Estadio Metropolitano, lo que al mismo tiempo describió como "una situación muy dolorosa" aunque pasajera.

"Quiero dar la enhorabuena al Liverpool, a su entrenador, a sus aficionados y a todos sus jugadores por su esfuerzo y porque el club ha hecho una temporada increíble, también en la Premier League. Necesitamos ser inteligentes ahora porque, siempre después de una situación muy dolorosa, toca un análisis y ahora hay que mantenerse positivos", comentó Pochettino en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Para el argentino era "imposible de describir justo" lo que sentía en ese momento. "Siento una enorme decepción y me siento a la vez orgulloso de mis jugadores, por haber llegado hasta el último partido de la temporada. Pero esto era una final, y aquí estamos hablando de que las finales no van de jugar bien. Hoy no era cuestión de táctica. Conceder un penalti a los 25 segundos es una contratiempo, pero me gustó la respuesta de mi equipo ante eso para acabar manejando el partido", dijo sobre el ímpetu en los compases finales.

"Fue, hablando en general, un buen partido nuestro, pero nos faltó ser más agresivos de cara al gol y eso lo pagamos. Estas cosas ocurren y ahora mismo es muy, muy doloroso; pero esto tiene que servir para darse cuenta de que lo que conseguimos fue fantástico: llegar a la final de la 'Champions' por primera vez en la historia de la final", añadió.

Pochettino pidió ser "positivos". "Sería un estúpido si solo hablase de cómo dominamos en la segunda parte, de que tuvimos más posesión, de que tiramos más... pero fallamos cuando no tocaba. No es cosa merecer o no merecer, ganar es lo que se recuerda y quizá para ello necesitamos hacer un pelín más", admitió el técnico de los 'Spurs'.

Además, restó importancia a que Harry Kane no hubiera llegado en sus mejores condiciones físicas. "No era un drama, la decisión sobre la final no giraba solo en torno a jugar con o sin Harry Kane, con o sin Lucas Moura... Era una decisión global y creo que Kane, después de mes y medio lesionado, ha demostrado que lo ha dado todo en el campo", recalcó.

"Está claro que hemos estado compitiendo con un equipo que, desde hace tres o cuatro años, está construido para llegar a finales. Nosotros, en cambio, somos un equipo cuyas prioridades eran otras al principio de la temporada y se compartían con este área, que es la deportiva", insistió.

"Habría sido un hecho histórico haber ganado y levantar la copa, habría sido un gesto del que muchos se habrían sorprendido. Tiene un mérito enorme este club y esta base que tiene, haciendo historia y ojalá que sea el comienzo de un periodo exitoso", concluyó 'Poche'.