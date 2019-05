Pochettino: "La clave es que mis jugadores no se sientan presionados por el ambiente"

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha afirmado este viernes que "la clave" para ganar la final de la Liga de Campeones, prevista para este sábado contra el Liverpool FC (21.00 horas) en el Estadio Metropolitano de Madrid, es que sus jugadores "no se sientan presionados por el ambiente".

"Que se expresen sobre el terreno de juego porque, bajo estrés, siempre es bueno poner un piloto automático y sentirse a salvo. Para mañana, lo más importante es ser libres, jugar con total libertad, como cuando éramos niños", comentó Pochettino en rueda de prensa.

"La clave es que no se sientan presionados por el ambiente, ni por la audiencia, ni por la cantidad de gente que los están viendo en todo el mundo...", reiteró sobre la parte emocional. "Vamos a intentar darlo todo, espero que gane el mejor y que ése sea el Tottenham", apostilló.

Sobre la lesión del delantero Harry Kane, el técnico argentino mostró cautela. "Tenemos un entrenamiento ahora y después ya lo decido", dijo sobre la posible titularidad del ariete inglés. Así, 'Poche' describió sus recientes planes de trabajo de cara a este encuentro por el título en el Metropolitano.

"Creo que empezamos a preparar esta final después del partido ante el Everton --de Premier League-- y tras dos días de descanso para los jugadores. Desde ese día, han sido muy bonitas estas dos semanas de trabajo y es un placer dirigir a este grupo de jugadores. Ellos están increíblemente abiertos al trabajo, han aceptado todas las órdenes que han recibido de nosotros", añadió al respecto.

"Si hemos llegado hasta aquí, es porque estamos preparados para darlo todo, para correr, para competir y también para disfrutar. Nos conocemos bien todos y ahora se trata de disfrutarlo. Cuando se llega a la final, aquí ya se trata de ganar, pero evidentemente respetando al rival. El Liverpool es un gran club; junto al Manchester City, el mejor de Inglaterra; y además, han hecho una Premier impresionante", recordó.

Mientras tanto, elogió al técnico del equipo rival. "Klopp es un fantástico entrenador, al igual que sus ayudantes y también sus jugadores, por supuesto. La historia del Liverpool está ahí, así que ganarles sería hacer historia para nosotros. Haremos lo que sea necesario hacer para ganar", aseguró.

"No es fácil tomar una decisión para mañana, pero en todos y cada uno de los partidos tienes que tomar decisiones complicadas. Dado que estamos aquí, me aseguraré de tomar la que sea correcta para el equipo. Cuando dejas a gente fuera, está claro que es doloroso porque solo pueden jugar once de inicio", aseveró.

"Mañana tendremos que demostrar al mundo lo que es la colectividad y el compañerismo. El fútbol es un deporte colectivo y, para mí, todos los jugadores son importantes; ya que, quizá, el que sale al campo desde el banquillo luego resulta decisivo en el marcador", agregó 'Poche' durante su conferencia.

"No es lo mismo preparar un amistoso que una final de 'Champions'; es diferente en todos los aspectos mentales. El estándar que seguimos tiene que servir para todos los partidos, intentar dar lo mejor de uno mismo y dar lo mejor para el equipo. Pero lo más importante es estar preparados, la emoción ya se dejó aparcada hace un par de semanas", recalcó.

Por otra parte, habló sobre lo poco que separa seguir adelante o caer eliminado en esta competición, como en sus cuartos de final ante el Manchester City o en las 'semis' contra el Ajax. "La línea, qué delgada es, cuando todas la cosas positivas se podían hacer torcido por un simple y minúsculo detalle...", reflexionó.

"Si el VAR dice que no es fuera de juego --contra el City--, estaríamos fuera y todo esto no habría existido, estaría otro entrenador ahora aquí sentado. Cuando hacemos análisis, qué injustos somos. A veces somos demasiado críticos y no entendemos que el resultado influye mucho y que se es bastante radical", señaló.

Por último, hizo un repaso de todo el curso 2018/19. "El equipo se hizo fuerte al principio de temporada, diez meses atrás. Cuando el equipo no puede fichar, se decidió no vender a ningún futbolista; hemos vendido a Dembélé en enero, porque era su sueño jugar en China", dijo.

"Tuvimos que seguir jugando en Wembley y, por su calendario concreto, eso imposibilitó tener más días de descanso", añadió. "En lo que respecta a la Copa del Mundo --del pasado verano--, fuimos el equipo con mayor número de jugadores entre semifinales y finales...", enumeró. "El fútbol te demuestra que, si crees y trabajas duro, puedes tener recompensa. Esos mínimos detalles, que se volcaron a nuestro favor, creo que fueron por esos momentos previos de creencia", sentenció.

Instantes antes de la rueda de prensa oficial para la UFEA, el entrenador de los 'Spurs' había restado importancia al rifirrafe con el Real Madrid sobre utilizar o no los campos de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. "Me han tratado con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, está claro que fue un malentendido. El Real Madrid tiene unas instalaciones maravillosas", zanjó.