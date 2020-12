Phelps: "No sé si alguna vez en mi carrera competí contra rivales limpios"

En una entrevista concedida a la cadena CNN, el exnadador estadounidense, el deportista con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos con 28 preseas, 23 de ellas de oro, ha criticado el actual sistema antidopaje de esta competición y ha cargado contra sus rivales de antaño dudando de la limpieza de muchos de ellos.

"Puedo decir honestamente que, a lo largo de toda mi carrera, no sé si alguna vez competí en un campeonato limpio. Entonces, si ese es el caso, yo no creo que nada haya cambiado. Creo que hay un montón de problemas ahí fuera y el hecho de que no estemos siendo observados bajo los mismos parámetros es realmente perturbador", se quejaba Michael Phelps en relación con los test antidopaje que se están llevando a cabo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

"Puedes revisar mis récords y estoy bastante seguro de que la mayoría de mis pruebas son públicas, pero puedes revisar y ver cuántas veces me han examinado y te aseguro, te garantizo, que no hay otro atleta que se haya realizado la cantidad de pruebas antidopaje a nivel olímpico que yo me he hecho", se defendió. "Así que, si todos nos estamos poniendo a prueba así, genial, pero sé que ese no es el caso y hasta que todos no seamos revisados al mismo nivel, nada va a cambiar", continuó el exnadador de Baltimore.