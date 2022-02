Pep Sala: “Somos los mismos pero hemos crecido en todos los aspectos”

SAU30 ha lanzado este viernes su álbum de retorno a la escena discográfica tras veinticuatro años, bajo el nombre "Mil i una nits i uns quants dies més", con trece temas originales que se reencuentran con la esencia del rock de los noventa de los antiguos SAU.

Somos los mismos, pero hemos crecido en todos los aspectos, ha explicado Pep Sala en el concierto de presentación del disco, en el que ha recordado al vocalista Carles Sabater, fallecido el 1999: echamos de menos a Carles y en SAU30 no está, por eso nos llamamos SAU30 y no SAU.

En su lugar, SAU30 cuenta con la voz de Jonathan Argüelles, quien Pep Sala confía en que puede llegar a ser un gran monstruo en el escenario, a pesar de que al principio era muy fan de SAU y seguía un poco el estilo de Carles, pero poco a poco ha ido cogiendo su propia forma de hacer las cosas.

Pep Sala lidera este nuevo proyecto poniendo música, letra, voz y guitarra eléctrica y lo acompañan la nueva voz del grupo, Jonathan Argüelles, y antiguos miembros de la banda SAU como Ramon Altimir al teclado, Quim Benítez Vilaplana y Carles Xarli Oliver a la batería, Pep Sànchez al bajo, Jordi Mena a las guitarras y Gerry Duffy a la percusión.

En "Mil i una nits i uns quants dies més", SAU30 se reencuentra con la esencia de su rock de los noventa y hace referencia al tiempo transcurrido desde sus diez discos, donde algunos éxitos como "El tren de mitjanit" y "Boig per tu", clásicos que no dejarán de tocar en esta gira, ya que marcaron una generación del rock catalán.

Algunos de los temas que ya se habían podido escuchar son "Trossets de mi", "Tingues Bon Nadal i que no et falti mai la sort", "Deixa el teu cos ballar" y el cuarto sencillo -publicado hoy- "Pot ser allò que en diuen fer-se gran".

No tengo muy claro aún cómo es el disco porque llevo tres meses y medio concentrado escuchándolo y aún no lo consigo escuchar; me pongo a escucharlo y oigo reverbs, delays, el bajo que está bajo o flojo, ha reconocido Sala, quien ha agradecido el entusiasmo con el que la gente está recibiendo el disco.

Tanto la portada del disco como la imagen que acompaña a cada canción son obra del artista Domènec Batalla, quien contribuye a la fusión entre música, pintura y escultura, una combinación que también se verá representada en los conciertos previstos de la gira.