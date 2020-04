Pellegrini: "Todo el mundo habla sobre cuándo se reanudará el fútbol, pero ¿qué pasa con otros deportes?"

La nadadora italiana Federica Pellegrini, actual plusmarquista mundial de los 200 y 400 metros libres, lamentó que el fútbol monopolice el debate en estos momentos donde "todo" se ha parado por culpa del coronavirus, además de reconocer que se siente con fuerzas para disputar sus quintos Juegos Olímpicos pese al aplazamiento a 2021.

"Todo el mundo habla sobre cuándo se reanuda el fútbol, pero ¿qué pasa con otros deportes? Tengo que decir que se trata de 'encarrilar' a todo el deporte. Todos. Sólo escucho fútbol y lo siento. Sin quitarle nada al fútbol, también existen otros deportes y son importantes", reclamó la campeona olímpica italiana en declaraciones a la 'Gazzetta dello Sport'.

"Es lógico, el fútbol genera mucho dinero, pero me hubiera gustado haber escuchado sobre otros deportes en las noticias también", añadió Pellegrini, seis veces campeona del mundo, oro en Pekín 2008 y plata en Atenas 2004 con apenas 16 años. Ahora, con 31 sigue con ganas de estar en la pelea pese a las dificultades para prepararse debido al COVID-19.

"Esperemos a salir de esta cuarentena para volver a entrenar. Al permanecer en casa es cierto que pierdes mucho trabajo, ojalá que -al menos- los profesionales podamos entrenar de nuevo a partir del 3 de mayo. Con respecto a la salud, es lógico que todo lo demás se deje de lado, pero el deporte debe considerarse como una de esas actividades que deben abrirse primero, al menos para los deportistas de interés nacional", reclamó la italiana.

Pellegrini también dijo que "a día de hoy" su intención es acudir a sus quintos Juegos Olímpicos. "Me propuse el objetivo de la quinta Olimpiada, sé que es una carrera muy larga. No me preocupan las razones, pero en un año pueden cambiar muchas cosas en la natación, tal vez salga una nueva chica", comentó.

"Cumpliré 32 años en agosto, mi sueño es perseguir los Juegos Olímpicos, tuve tiempo de prepararme antes de la decisión oficial del aplazamiento. También dependerá mucho de mi físico, a esta edad no se entrena igual que con 20 años, pero por ahora estoy a bordo", finalizó Pellegrini.