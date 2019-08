Pedro aclara que Piqué es "el mejor defensa en activo" por delante de Ramos y Van Dijk

El futbolista del Chelsea Pedro Rodríguez aclaró que, para él, Gerard Piqué es "el mejor defensa en activo", después de que se malinterpretaran unas palabras suyas sobre Sergio Ramos y Virgil Van Dijk durante la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa.

"Si me preguntáis quien es el mejor, si tengo que elegir uno, me quedo con Piqué, porque creo que es el mejor defensa ahora mismo en activo. El mejor central con el que he jugado y el más que me ha gustado siempre es Puyol", escribió Pedro en su página web.

El canario también explicó que él no habló de Ramos y Van Dijk en los términos que aparecieron "en algunos medios de comunicación". "A la pregunta que me hicieron sobre qué diferencias encontraba entre ellos, definí a los dos jugadores por sus características, señalando que ambos están en un buen momento de forma", señaló el atacante 'blue'.

Pedro quiso atajar así cualquier polémica, después de que aparecieran "muchos comentarios" que no se ajustaban a lo que él contestó. "Ahora, a la final de esta noche", expresó el jugador, que tiene la opción de alzarse esta noche (21.00 horas) con un nuevo título ante el Liverpool.