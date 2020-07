Usain Bolt presenta a su hija Olympia Lightning

La leyenda del atletismo Usain Bolt presentó a su hija y dio a conocer su nombre, Olympia Lightning Bolt, en referencia a la cuna de los Juegos Olímpicos, Olimpia, en Grecia. Medios de su Jamaica natal divulgan este miércoles la presentación que hizo el famoso atleta a través de las redes sociales de su hija. El segundo de los nombres de su hija es Lightning (relámpago), uno de los apodos del atleta jamaicano.

El campeón olímpico presentó en las redes sociales un mensaje de felicitación a su pareja, la modelo Kasi Benet, por su 31 cumpleaños, que acompaña de fotografías en las que su mujer aparece con su hija en brazos. "Quiero desearle a mi novia un feliz cumpleaños. Tengo la suerte de pasar este día especial contigo. Te deseo nada más que felicidad y voy a seguir haciendo lo mejor que pueda para seguir poniendo una sonrisa en tu rostro. Hemos empezado un nuevo capítulo con nuestra hija Olympia Lightning Bolt", escribió Bolt, dando a conocer el nombre de su primera hija. "Estoy ansioso por saber lo que el futuro nos depara, pero tened claro que yo seré la roca para esta familia. Os quiero y feliz 31 cumpleaños", añadió.

I want to wish my gf @kasi__b a happy birthday. I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u & will continue to doing my best keeping a smile on ur face. We have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt ⚡️������ pic.twitter.com/FhlwdaF2Zx