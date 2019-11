Paco López renueva como técnico del Levante hasta junio de 2022

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha llegado este sábado a un acuerdo con la entidad granota para renovar el compromiso que vincula a ambas partes hasta junio de 2022, poniendo fin a varias semanas de negociaciones que han llegado a buen puerto.

El técnico levantinista recaló en el club valenciano en verano de 2017 para coger las riendas del Atlético Levante UD en Tercera División. En el mes de marzo de 2018, con el filial ocupando la primera posición, López se convirtió en el entrenador del primer equipo y debutó en la máxima categoría del fútbol español.

Desde entonces, el técnico granota ha logrado 24 victorias y 14 empates en 62 partidos desde el banquillo. Como jugador, Paco López defendió la elástica azulgrana en la temporada 1994/1995 a las órdenes de Juande Ramos.

"Estoy donde quiero y donde me quieren. Esto es un privilegio, pero también un aprendizaje continuo en el mundo de un fútbol marcado por las prisas y el estrés, pero en el que estoy por vocación y porque me gusta mi profesión", explicó en declaraciones al club.

El míster del Levante, que no quiere ponerse metas a corto plazo, sueña con hacer "cosas bonitas". "He sido socio, jugador y entrenador, no puedo pedir más. Es un orgullo seguir formando parte del club", sentenció Paco López.