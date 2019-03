Paco Jémez: "Mi mente y mi corazón no me hubieran perdonado dejar pasar esta oportunidad"

El nuevo entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, ha explicado que ni su mente ni su corazón le hubieran "perdonado dejar pasar la oportunidad" de volver a entrenar al equipo madrileño, al que retorna con el objetivo de una salvación que es "difícil pero no imposible" y decidido a continuar la próxima temporada "pase lo que pase".

"Igual lo más correcto hubiera sido quedarme en mi casa y seguir colaborando con medios hasta coger un equipo la próxima temporada, pero era una oportunidad que ni me mente ni mi corazón me hubieran perdonado dejar pasar", apuntó este jueves Jémez durante la rueda de prensa de presentación, reconociendo que "la situación es complicada".

"Eso lo sabemos todos. Recortar en diez jornadas como mínimo seis puntos no es una tarea fácil, sobre todo por la racha que lleva el equipo, pero la dificultad no quiere decir imposibilidad. Es posible, mejores cosas hemos visto, este equipo ha ganado tres o cuatro partidos seguidos. En este club nadie hinca la rodilla, todo el mundo pelea hasta el final por la salvación. Lo único que no perdonaría nuestra gente es que bajáramos los brazos. La salvación es muy difícil, pero no imposible ni muchísimo menos", arengó.

En cuanto a su objetivo más inmediato, el entrenador explicó que "después de todos los golpes que ha recibido esta temporada" el Rayo Vallecano, la plantilla "no se encuentra en un buen momento anímico" y que su labor y la de su cuerpo técnico empieza por esa faceta.

"La parte más importante de nuestro trabajo es limpiar las cabezas de los jugadores de todo lo malo que les ha ocurrido para que vean un horizonte más optimista. No es algo que se consiga en dos días, pero se puede hacer si la gente tiene buena predisposición para mirar hacia adelante y no hacía atrás, porque es lo único que nos puede salvar", analizó.

En este sentido, agregó que sus jugadores tienen que "empezar a ver las cosas de otras manera". "Cuando llevas una racha tan mala te empiezas a sentir cada vez más pequeño, con más miedo y menos posibilidades de sacarle adelante. Eso hay que cambiarlo porque hay buen potencial en el equipo y buenos jugadores. Si no conseguimos eso, todo lo que hagamos en el campo táctica o físicamente no va a servir para nada. Lo primero que necesitamos es recuperar a los jugadores mentalmente y a partir de ahí empezar a sacar provecho", subrayó.

Por último, Jémez, que ha firmado contrato hasta junio de 2020, garantizó que seguirá en el cargo la próxima temporada "pase lo que pase". "Si no somos capaces de mantener la categoría estaré aquí y eso dice mucho de mi compromiso. Quiero hacer grandes cosas con este equipo", animó, reconociendo que marcharse del Rayo en 2016 fue "una de las peores decisiones" de su carrera.