Pablo Casado (PP) asegura que reabrirá Navacerrada en cuanto llegue a Moncloa

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha anunciado este sábado en Segovia que, si el Gobierno no cede en su postura y la estación de Navacerrada acaba cerrando, su partido la va a "reabrir" en cuanto llegue a Moncloa, lo que a su juicio ocurrirá "muy pronto".

Durante una visita a Segovia, Casado ha atendido a los medios tras visitar las pistas de Navacerrada, cuyo futuro ahora depende de la Justicia después de que la Junta de Castilla y León se negase a ordenar el desmantelamiento de las instalaciones, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica no accediera a renovar la licencia para que continuase la actividad en la parte segoviana.

Casado, durante su comparecencia, ha recordado la historia de la estación invernal como un "emblema" para el deporte nacional y ha destacado los méritos conseguidos allí por los hermanos Fernández Ochoa.

"Representa lo mejor del olimpismo español pero además una actividad económica muy importante que ahora, no entendemos por qué, Sánchez quiere cerrar la próxima temporada", ha criticado.

El Ministerio para la Transición Ecológica anunció en marzo del año pasado que no renovaría la licencia que había permitido a la empresa explotar durante 25 años la vertiente segoviana, propiedad de Parques Nacionales, para la práctica deportiva, alegando la protección medioambiental del entorno.

Aunque dicha licencia caducó en abril, la actividad en esta infraestructura continúa a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie acerca de un recurso que ha presentado el Gobierno de España sobre un acuerdo en el que la Junta de Castilla y León se declara no competente para ordenar el desmantelamiento.

Casado ha pedido una vez más al Gobierno "que no cierre Navacerrada", ya que "sería una ruina para todo el sector del deporte y de la hostelería allí".

"Si la acaban cerrando, cuando lleguemos al Gobierno de España, que será muy pronto, la vamos a reabrir, o sea que no se molesten en quitar los telesillas porque queremos que se siga creando empleo y oportunidades y turismo", ha afirmado.

El líder del PP ha rechazado los argumentos de que la explotación deportiva de este enclave genera mucha contaminación del tráfico de los coches porque, según él, "de los 7.000 coches que suben al Puerto todos los fines de semana, solo 500 van a esquiar".

También ha negado que la decisión se sustente en la defensa del medio ambiente porque, a su juicio, la estación "lleva todas estas décadas siendo muy sostenible, también con el uso del agua".

Preguntado por esta cuestión de nuevo, Casado ha dicho que reabriría la estación inmediatamente: "lo que le pido es que no nos haga gastar dinero dos veces, que no desmonte los remontes y que no quite la infraestructura que hay ahí porque la vamos a reabrir", ha apuntado.

Ha pedido ser "coherentes" porque "no tiene sentido" decirle a la gente que hay que apoyar el medio rural y luego "atacar a la ganadería y a la agricultura, que son los que fijan población".

"Que digamos que es muy sano lo de correr y que Pedro Sánchez se haga fotos en mallas con sus perritas, y resulta que ahora no dejen esquiar en una estación que además es barata y que no requiere de muchos días de pernoctación", ha argumentado. EFE

