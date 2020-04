Núria Marquès: "Me apoyo en mi familia, pero no sólo en el confinamiento"

La nadadora española Núria Marquès, campeona paralímpica en Río 2016, reconoció que no son días fáciles por culpa del coronavirus, pero explicó que se trata de "algo pasajero", también destacó el esfuerzo de toda la sociedad, peleando "como en el deporte, por un objetivo" y la forma de ser apoyada gracias a su familia, a quien recurre no sólo durante el confinamiento.

"Me apoyo más en familia que en nadie, son una parte fundamental en mi vida, no sólo en el confinamiento. Ellos forman parte de mi equipo, junto a mi entrenador y mis compañeros, que luchan igual que yo por un objetivo. Y ahora son momentos muy importantes para compartir en familia", dijo Marquès en la serie de entrevistas 'Inconformistas del Deporte' organizada por CaixaBank.

"Es básico apoyarnos en quién tenemos cerca. Hay que sacar un poco lo positivo de todo esto y pelear por esos objetivos, lograr lo que te has propuesto sacando lo mejor de ti. Y saber que no necesitas a nadie más para hacerlo", señaló la nadadora catalana de 20 años.

"La gente está mostrando compañerismo en estos momentos ya que al final todos estamos trabajando, igual que en el deporte, para un mismo objetivo. Así que creo que todo el mundo está poniendo su granito de arena quedándose en casa y tomando las medidas necesarias para que esto no empeore", apuntó.

Además, la cuatro veces campeona del mundo explicó que se fija unos horarios para saber cómo llevar el periodo de aislamiento. "Me hago unos horarios para mantenerme activa, es algo pasajero y vamos a volver a la normalidad en cuanto se pueda".

"Si no hubiera hecho deporte no hubiera aprendido todos estos valores. El deporte me ha enseñado a crecer como deportista y como persona. Todo lo que me ha aportado lo aplicaré en un futuro para seguir creciendo y progresando", añadió Marquès, que también habló sobre el compañerismo, ese "vínculo básico" en el deporte y del trabajo "físico y psicológico" de su entrenador.