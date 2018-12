Nuria Fernández: "Igual me tiro toda la carrera llorando"

La atleta española Nuria Fernández ha bromeado este domingo con que "igual" corre "llorando" toda la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, última prueba antes de su retirada y que este 31 de diciembre contará entre las favoritas a la victoria con la etíope Tirunesh Dibaba y con las kenianas Hellen Obiri y Brigid Kosgei.

"Será mi última carrera. Estoy muy feliz de poder hacerlo aquí en la San Silvestre, en mi ciudad, en la mejor carrera del mundo y con los mejores atlas. Estoy superagradecida de que poder estar aquí y retirarme en la mejor carrera del mundo", comentó Fernández durante la presentación de la San Silvestre '18.

"Me gustaría que fuese la carrera más larga y saborear cada kilómetros. Por la cabeza pasará toda mi vida, todos los momentos buenos, todos los momentos malos... Estaré muy emocionada toda la carrera, con mi familia, con mis entrenadores, etc. Igual me tiro toda la carrera llorando", añadió entre aplausos.

Además, la organización de esta emblemática prueba obsequió a Fernández con un ramo de flores en los últimos coletazos a su trayectoria profesional, con 42 año. "Yo soy así gracias al atletismo, que le debo todo. Y ahora estoy aquí junto a Dibaba y Obiri, no sé si alguien se ha podido retirar mejor", afirmó.

Esta San Silvestre Vallecana '18, con más de 42.000 participantes entre la carrera popular y la internacional, contará con una retahíla de favoritas entre las féminas. Así, Dibaba admitió verse "fuerte" para el circuito por Vallecas. "Intentaré dar lo máximo, pero la principal preparación de esta temporada es para maratón", agregó al respecto.

"Ya tengo experiencia del 'cross country' en Kenia y estoy ansiosa por hacer este debut y dar lo mejor de mí misma, hacer mi mejor marca personal. Me siento bien y puedo estar ahí a batir el récord del circuito", aseguró Obiri en la rueda de prensa.

Otra de las atletas importantes, Kosgei, agradeció poder disputar esta carrera de postín. "Quiero hacerlo bien y terminar la carrera en una buena posición, también junto a mis compatriotas dando lo mejor", indicó la keniana.

Mientras, Solange Pereira reconoció que estará "complicado ser la primera española" en un cartel de mucho nivel. "Los 10 kilómetros me quedan un poco largos y voy a luchar por mejorar mi puesto. Hasta el kilómetro 5 voy encantada, pero desde ahí empieza la carrera de verdad", señaló.

"Voy a dejar llevarme un poco por el ambiente, intentar mantener un ritmo; pero creo que en esta carrera los ritmos no sirven para nada, tienes que ir con sensaciones", concluyó Pereira, especialista en pruebas de 1.500 metros.