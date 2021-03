Ngannou noquea a Miocic y se lleva el cinturón de los pesados; cuarta derrota consecutiva de Woodley

El camerunés Francis Ngannou noqueó este domingo al estadounidense Stipe Miocic en el segundo asalto de la pelea estelar del UFC260 disputado en Las Vegas (EEUU) y se proclamó campeón del peso pesado de la UFC.

Ngannou aprendió de los errores del pasado y triunfó. 'El Depredador' salió con un plan mucho más mesurado, maduro y sólido que en el primer duelo. Acaba con el reinado de uno de los pesos pesados más completos de la historia.

En el segundo asalto una izquierda del camerunés marcó el destino de la división. Miocic, visiblemente tocado, quiso contestar a un contundente directo yendo al frente y se equivocó. Ngannou lo recibió con un gran gancho de izquierda e hizo tronar el mentón de su rival para colgarse el oro de la UFC a sus 34 años.

Suma 16 victorias -12 por 'KO'-, solo 3 derrotas y es su quinto triunfo consecutivo.

