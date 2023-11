Natación.- Ona Carbonell: "Si no te congelan el ranking tras dar a luz, no existe la conciliación"

La exnadadora española de sincronizada Ona Carbonell abogó este jueves por "una congelación de ranking" para las madres deportistas, por parte de las federaciones internacionales, "desde que das a luz hasta mínimo 18 meses", ya que sin ello a su juicio "no existe la conciliación".

"Pedimos que exista una congelación de ranking desde que das a luz hasta mínimo 18 meses; porque, si no, no existe conciliación", opinó Carbonell después de la entrega de los Premios MARCA del Deporte Femenino. Durante la gala celebrada en el Espacio Rastro Madrid, la ya exnadadora se llevó el galardón Citius, Altius, Fortuis.

"Ya se ha demostrado con Serena Williams en su momento que, si no se te congela el ranking y pasas a ser la número 300 del ranking, no tienes becas, no puedes optar a un Preolímpico y no existe la conciliación. Esperemos que exista y que cambien la política", recalcó.

La catalana de 33 años creó hace un año junto con el Comité Olímpico Español (COE) y su presidente, Alejandro Blanco, la Comisión de Maternidad y Deporte, desde la que "hace dos días" escribieron "una carta" al Comité Olímpico Internacional (COI) demandando que "exista un cuidado específico para madres con bebés de 0 a 18 meses" y que haya "salas de lactancia" además de la mencionada congelación del ranking.

"Tenemos una red de profesionales específicos en el pre y el posparto, pero lo que no tenemos es una subvención para ellos y es lo que estamos luchando ahora porque creo que es imprescindible. El deporte evoluciona en nutrición, en rendimiento y en muchas cosas, pero muy poco en conciliación y por ejemplo no tenemos profesionales que te puedan acompañar a entrenar embarazada o en un posparto", confirmó.

La exprofesional fue condecorada con el Premio MARCA Citius, Altius, Fortuis por su trayectoria deportiva, en donde como nadadora artística participó en tres Juegos Olímpicos (2012, 2016 y 2020) y consiguió dos medallas en Londres 2012: plata en dúo y bronce por equipo.

Carbonell admitió sentirse "muy feliz" por estar en una gala pensada para "el deporte femenino". "Un premio ya siendo exdeportista, que todavía me cuesta pronunciarlo, pero estoy súper feliz. Cualquier agradecimiento hace mucha ilusión porque refleja un poco ese sacrificio, ese trabajo, esas horas, esos años... que son unos cuantos", rememoró.

Respecto los Juegos de 2024, Carbonell ve a las nadadoras españolas "súper bien" y destacó que "la sincronizada está cambiando muchísimo". Subrayó cómo el sistema de puntuación "ha cambiado" y que le parece "mucho más fácil" que se abra el abanico de candidatas al podio. "Ahora gana quien compite mejor y creo que esto es bonito porque le da un poco más de emoción a nuestro deporte", concluyó.