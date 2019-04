Nadal: "He sentado una base importante para aspirar a lo que viene"

"Es el primer día en tierra que me siento al principio del nivel para lograr lo que quiero"

El tenista español Rafa Nadal ha comentado tras perder en la semifinal del Barcelona Open Banc Sabadell ante Dominic Thiem (4-6 y 4-6) y quedar fuera de la lucha por el que hubiera sido su duodécimo título en el Godó que ha sido, pese a la derrota, su "mejor día" en lo que va de gira de tierra batida y ha asegurado que ha sentado una "base importante" de cara a Madrid o Roland Garros.

"Hace días la situación era más complicada y ahora es totalmente diferente. He vuelto a disfrutar de jugar al tenis. He estado competitivo hasta el final y me ha faltado jugar más partidos así para tener una opción más clara de victoria. Por lo demás, he sentado una base importante para poder aspirar a lo que viene", aseguró en rueda de prensa.

Nadal aseguró ser consciente de que si está a su "máximo nivel" es capaz de "aspirar a todo" en tierra batida. Con el objetivo en mente de torneos importantes como el Mutua Madrid Open o Roland Garros, celebró haberse ido reencontrando con un buen tenis en Barcelona y cree de la derrota ante Thiem puede aprender y extraer aspectos positivos.

"Hay derrotas que pueden ayudar y esta es una de ellas. De la manera que he jugado, hace tiempo que no me sentía jugando así en tierra. Es el primer día en ocho partidos jugados sobre tierra batida que me siento al principio del nivel al que debo aspirar para conseguir lo que quiero, y para jugar feliz y con la energía necesaria. Lo que ocurra, ocurrirá, y estará aquí para aceptarlo", aseguró.

Y es que cree que ha tenido su "mejor día" en este Godó. "Las sensaciones no solo han ido a mejor sino mucho a mejor. Hay semanas que a uno ganar le da la confianza de poder seguir ganando. Otras que sin embargo son complicadas. Esta ha sido complicada, sobre todo el comienzo de la semana. Pero he sentado una base positiva para poder salir adelante", reiteró.

El de Manacor reconoció que le "duele igual" perder en Barcelona que en Montecarlo u otro sitio, pero por la manera de jugar, por el rival que tuvo enfrente, añadió que la derrota ante Fabio Fognini en Montecarlo le dolió quizá más. Pero, una vez más, se quiso quedar con lo positivo de su paso por Barcelona.

"Más allá de la derrota, es el primer día que me he sentido como quería sentirme en esta superficie y es lo que necesitaba, lugar de esta manera que me ha hecho ganar en esta superficie. Pero el bagaje de momento es corto, he jugado contra un rodador que ha jugado muy bien y se le tiene que felicitar, Thiem ha hecho un gran partido y he estado ahí, he sido competitivo y creo que de ahora en adelante lo seré más", auguró.

De este modo, su perspectiva de lo que viene es mejor ahora que hace cinco días. "Para mí es lo más importante más allá de ganar o perder, siento esas ganas e ilusión por competir. A veces por motivos principalmente de lesiones te vas dando castañas. A veces cuando te viene de todos los lados a veces uno está moribundo, tras Indian Wells me pasó algo así, tuve un momento mental complicado", reconoció.

"Hay que recuperar y la semana pasada no estaba recuperado aunque gané partidos. A principios de la semana aquí tampoco. Pero hice una reflexión, pude enfocar lo que me venía de manera diferente y ahora estoy contento, creo que puedo aspirar a cosas que hace diez días lo veía complicado", se sinceró el número 2 del mundo.

Y es que Nadal reconoció que, partiendo de la base de que viene de un momento bajo "mentalmente y físicamente", se toma cada semana con la voluntad de "ir avanzando". "Esta semana he avanzado. No lo digo nunca, pero por las cosas que me han pasado, a nivel físico y general, pues esto me tiene que llevar a estar bien preparado paras los torneos finales en tierra, que sería el objetivo", concluyó.