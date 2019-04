Nadal: "He dado un paso importante adelante, hacia atrás era difícil darlo"

"Más que jugar partidos brillantes necesito un nivel bueno como el de hoy"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado tras ganar a David Ferrer (6-3 y 6-3) en la tercera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-67º Trofeo Conde de Godó que ha dado un "paso importante hacia adelante" en su juego y, reconociendo que era "difícil" darlo hacia atrás respecto al partido anterior contra Mayer, ha celebrado seguir con su mejora.

"Se ha dado un paso adelante, hacia atrás era difícil darlo siendo realistas. Se da un paso importante hacia adelante. No se pasa de cero a cien pero sí he sido yo. Dentro de las cosas que podía hacer me he sentido alegre, con intensidad, con agresividad y seguridad en general", comentó en rueda de prensa.

Nadal se llevó el primer set con suspense, porque Ferrer aguantó bien hasta que el mallorquín le rompió el servicio para ponerse 4-2 arriba, y porque con 5-3 y sacando Nadal para cerrar la manga apareció la lluvia y puso en pausa el partido tres cuartos de hora. En la reanudación, Nadal aprovechó la primera de las dos bolas de set.

Más rápida fue la segunda manga, en un partido que se fue a las 1:56 horas de juego. Ferrer perdió su primer saque, Nadal se puso 2-0 pero Ferrer, número 155 del mundo e invitado a este torneo para su despedida, se puso 2-2 birlándole un único servicio al de Manacor, que le devolvió la moneda en el siguiente juego y cerró el partido, sin mucha más historia, en la cuarta bola que tuvo en su poder para hacerlo.

"Es lo que necesito, más que jugar partidos brillantes necesito partidos de un nivel bueno, como he hecho hoy. Esto me va a dar continuidad y confianza para seguir escalando poco a poco para recuperar la confianza general en mi juego y en mis movimientos", explicó Nadal.