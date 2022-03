La nadadora trans Lia Thomas arrasa en la final de la NCAA a dos platas olímpicas entre protestas de la grada

Lia Thomas, la nadadora trans que arrasa en Estados Unidos, arrancó su participación esta madrugada en las finales de la liga universitaria del país y no dejó a nadie indiferente con su desempeño en la prueba de las 500 yardas, que ganó con una facilidad pasmosa ante dos subcampeonas olímpicas en los pasados Juegos de Tokio.

Todos los focos estaba sobre ella. Mediocre cuando competía contra hombres, se ha convertido en el azote de la competición femenina en la que en los últimos tiempos ha ganado carreras y roto récords con una facilidad pasmosa. Esto ha desatado las críticas de sus rivales, muchas de las cuales se oponían a su presencia en las pruebas, y de gran parte del público que la abucheó entre gritos de "tramposo" y pancartas con mensajes como "apoyo al deporte justo para las mujeres y chicas" o "salvemos el deporte femenino". De hecho, muchos de los presentes solo celebraron la llegada a meta de la segunda clasificada.

500 free prelims @NCAA champs this am. Thomas in the lead for tonight. Note: the audience doesn't cheer until 2nd and 3rd WOMEN finish. #SaveWomensSportspic.twitter.com/SL8eM4fT2b