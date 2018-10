Muguruza: "Wang jugó muy bien y pudo recuperarse en el tercer set"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha afirmado este sábado que la china Qiang Wang, su verdugo en las semifinales del torneo de Hong Kong, "jugó muy bien" para lograr el triunfo y también que "pudo recuperarse en el tercer set" hasta firmar ese 6-7(5), 6-4 y 7-5.

"Ella jugó muy bien todo el partido especialmente en los momentos importantes y pudo recuperarse en el tercer set, jugándolo increíble. Fue Sólida, muy acertada en sus golpes y no me hizo ningún regalo", dijo Muguruza en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

"Me voy contenta porque me he sentido jugando bien, incluso hoy, y me voy con un buen sabor de boca", añadió la hispano-venezolana en la rueda de prensa posterior al encuentro.