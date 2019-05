Muguruza y Suárez debutarán ante la croata Martic y la griega Sakkari en el Mutua Madrid Open

Las tenistas españolas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez tendrán rivales teóricamente asequibles en sus respectivos estrenos en el Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA, y se medirán a la croata Petra Martic y la griega Maria Sakkari.

La hispano-venezolana, decimonovena cabeza de serie, no tuvo excesiva fortuna en el sorteo que se celebró este viernes en la Caja Mágica y si supera su primer escollo, podría verse las caras con la alemana Angelique Kerber, cuarta favorita que debutará con Lesia Tsurenko, pero que en arcilla suele bajar su rendimiento.

Situada en el lado del cuadro de la segunda cabeza de serie, la checa Petra Kvitova, en su camino hacia las semifinales podría tener otras oponentes de entidad como la danesa Carolina Wozniacki, la bielorrusa Victoria Azarenka o la estadounidense Sloane Stephens.

De momento, la doble ganadora de 'Grand Slam', que nunca ha brillado en el torneo capitalino, donde no ha pasado de octavos, deberá superar a Martic, 36 del mundo y a la que doblegó en su único enfrentamiento, hace cuatro años, en la tierra batida de Roland Garros por 6-2, 7-5.

Por su parte, Carla Suárez, que sí ha brillado en la tierra batida madrileña, donde ha alcanzado los cuartos de final en dos ocasiones, en 2015 y 2018, se estrenará ante la griega Maria Sakkari, una rival que le derrotó el año pasado en Roland Garros (7-5, 6-3), pero a la que se ha impuesto en otras dos ocasiones: en el 'grande' parisino en 2017 (6-4, 6-2) y en el Abierto de Australia de 2016 (6-7, 6-2, 6-2).

La de Las Palmas de Gran Canaria, 27 del mundo y que no está teniendo una campaña demasiado buena, tiene en su camino hacia las rondas decisivas a una doble campeona (2016-2017) como la rumana Simona Halep, a la que podría medirse en una hipotética tercera ronda.

"Aquí todos los partidos son complicados porque hay un gran cuadro, pero tengo ganas de empezar, de jugar en casa y de intentar disfrutar con la ilusión de jugar el máximo de partidos posibles", apuntó la canaria, presente en el sorteo junto al director del torneo, Feliciano López.

Además, las otras dos españolas presentes de forma directa en el cuadro final, la castellonense Sara Sorribes y la guipuzcoana Lara Arruabarrena, se cruzarán entre sí en primera ronda con el premio para la ganadora de poder jugar en la segunda contra la número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka.

La nipona, que va por el lado del cuadro de Simona Halep y de Karolina Pliskova, tendrá un complicado debut en Madrid ante la eslovaca Dominika Cibulkova, subcampeona en 2016, mientras que la rumana deberá esperar a que termine la previa y la actual campeona, la checa Petra Kvitova, se estrenará ante la estadounidense Sofia Kenin.

"Es un cuadro difícil, no sabía que ficha sacar para Carla, no veía hueco", bromeó Feliciano López. "En los Premier Mandatory juegan casi las 50 mejores del mundo, no ha fallado nadie y están las diez mejores. Ya sabemos que en torneos como este no puedes esperar un buen sorteo porque hay un nivelazo, ojalá le vaya bien a todas las españolas", añadió el tenista toledano.