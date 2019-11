Mourinho: "No voy a cometer los mismos errores, voy a cometer nuevos errores"

LONDRES, 21 (Reuters/EP)

El nuevo entrenador del Tottenham Hotspur, José Mourinho, ha explicado que no va a "cometer los mismos errores" que en el pasado, sino "nuevos errores" durante su etapa en el club londinense, donde ha comenzado su periplo con alabanzas a su antecesor, Mauricio Pochettino, por el "increíble trabajo" que ha realizado.

"No voy a cometer los mismos errores, voy a cometer nuevos errores. Seré más fuerte", garantizó Mourinho este jueves en su primera rueda de prensa como técnico de los 'Spurs', donde quiso alabar la labor de Pochettino.

"Tengo que felicitarlo por el increíble trabajo que ha hecho. Este club siempre será su hogar, este campo de entrenamiento es su campo de entrenamiento. Siempre será bienvenido aquí. Pronto encontrará la felicidad y lo dará todo igual que hizo en este club. Se fue con la sensación de que hizo un gran trabajo, es lo que todos en el club sienten", apuntó sobre el argentino.

Mourinho, que se hizo cargo del Tottenham este miércoles, ha heredado una plantilla que terminó entre los cuatro mejores de la Premier en cuatro temporadas consecutivas y que llegó a la última final de Liga de Campeones, pero que actualmente está en el decimocuarto puesto después de un mal comienzo de campaña.

El portugués regresa a los banquillos 11 meses después de ser despedido del Manchester United, donde fue muy criticado por hinchas y la prensa por el fútbol aburrido y defensivo mostrado por su equipo. "Desde un punto de vista emocional, estoy relajado, motivado. Creo que los jugadores lo sintieron estos dos días. Estoy aquí para apoyarlos", concluyó.

Curiosamente, su primer rival será otro antiguo entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini. El argentino ocupa actualmente el banquillo del West Ham, decimosexto clasificado de la Premier y que recibirá el sábado al Tottenham.

"Mourinho lleva dos días a cargo del equipo, así que no creo que pueda cambiar demasiado. No es mi amigo, pero tampoco mi enemigo. Quizás pienso de manera distinta, pero no es mi enemigo. Todos tienen sus opciones de jugar fútbol de la manera que quieran", apuntó sobre el luso, con el que protagonizó una polémica durante la época de ambos en España, cuando Pellegrini, también extécnico del Real Madrid, dirigía al Málaga y Mourinho dijo que nunca aceptaría un trabajo así si le despedían.