El atleta murciano de origen marroquí, Mohamed Katir, que superó los récords de 1.500, 3.000 y 5.000 metros en el último mes, ha visto eclipsado sus logros tras unas duras declaraciones por parte del exatleta, Isaac Viciosa, que han sembrado la polémica.

Viciosa, quien hasta el momento ostentaba el récord de los tres kilómetros desde 1998, dijo en una entrevista para SoyCorredor que le habría gustado "que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos" a pesar de que "quizá no es políticamente correcto", según él. Tras las declaraciones de Viciosa sobre Katir, el español de origen marroquí ha querido responder mandando un mensaje en sus redes sociales sobre el asunto.

El mensaje del 'récordman' fue el siguiente: "Para quien no sepa de quién es mi apellido, es de un gran señor de origen marroquí, mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir", explicó. Además, Mo Katir entró en detalle al comentar que su abuelo "ha tenido que trabajar duro desde los cinco años. Ha sufrido en la vida, por temas de la guerra, ya podeis juntas toda la vieja escuela no hay comparación con este señor". Tras responder a Viciosa, Katir se ha mostrado orgulloso de llevar el apellido de su familiar y deja claro que, en lo deportivo, "solo es el comienzo".

?? Isaac Viciosa: “He pedido perdón a Mo Katir por el daño que le han podido hacer mis palabras. Espero poder verle en el futuro y darle un abrazo”.#CORREDORhttps://t.co/D4CCeb7fQy — CORREDOR (@soycorredor_es) July 18, 2021

Sin embargo, las declaraciones de Viciosa no solo quedaron ahí. El exdeportista puso en tela de juicio los logros de Katir. "De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio", comentó. Ante estas acusaciones, Katir no ha querido responder, ya que solo ha hecho referencia a la polémica sobre su apellido.

Tras la polémica generada por sus declaraciones, el excorredor palentino ha publicado en SoyCorredor, este domingo, una carta aclaratoria para pedir perdón y explicar que, tras la entrevista "lo primero que hice fue enviar un mensaje a Mo Katir pidiéndole disculpas por mis declaraciones y por lo que le haya podido sentar mal". "Creo que esta situación me ha ayudado a reflexionar sobre cómo soy y cómo me he comportado a lo largo de mi vida con personas de otros países, razas o religiones, ya que es lo que más comentarios ha suscitado de la entrevista" reflexionó Viciosa. Con esto, Isaac quiso quitarle hierro al asunto. "Mi hermana vive en Lisboa, casada con un portugués; mi hermano, en Ecuador casado con una ecuatoriana. Con esto quiero decir que en mi familia se vive con total naturalidad el fenómeno de las migraciones de personas, respetando siempre a todos sean del origen que sean", explicó. Además, en la carta ha comentado algunas de sus vivencias dentro del deporte que le une con Katir. "En mis primeros años como atleta compartí habitación con corredores de Marruecos y pude conocer en profundidad a algunos de ellos, hablando de temas personales, de nuestras creencias o como eran nuestras familias. A pesar de profesar religiones diferentes, llegamos a rezar juntos, y eso es algo muy íntimo para un creyente", defendió Viciosa.