Mireia Belmonte: "Me haría muchísima ilusión ser la abanderada en Tokio"

La nadadora Mireia Belmonte mostró su deseo de poder ser la abanderada de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante el '123 a Correr Santander Talks' que tuvo lugar en el Work Santander Café de Valdebebas y al que también acudió Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España.

"Siempre dije que me haría muchísima ilusión ser la abanderada en Tokio. Aprovechando el tirón que tenemos las mujeres, y que hace muchos años que una mujer no lleva la bandera de España, me haría muchísima ilusión desfilar con la bandera", explicó.

Mireia reconoció que no haber podido participar nunca en un desfile inaugural es 'una espinita clavada': "Todo el mundo dice que es muy bonito ver un estadio olímpico lleno de gente que está allí para verte y más si llevas tu la bandera. Se me pone la piel de gallina. Hubiera sido una apuesta muy bonita que una mujer llevara la bandera, un agradecimiento a la mujer por todo lo que hemos hecho por el deporte".

En cuanto a los criterios para decidir dicho honor, comentó: "Explicártelo no te lo explican. Cada cuatro años se elige un representante y los criterios van cambiando. Yo por lo menos no los sé. Pero creo que quien tiene que llevar la bandera es quien mejor representa a los deportistas de la delegación y a todo el país que tiene detrás y que está en casa esperando para vernos competir".