Mike Tyson reflexiona sobre el paso del tiempo pese al dinero: "Mi fecha de caducidad está cada vez más cerca"

No ha pasado desapercibida la profunda reflexión que ha hecho el mítico Mike Tyson sobre el paso del tiempo y la muerte en su podcast 'Hotboxin', en el que conversa con su terapeuta Sean McFarland.





Tyson, que tiene 56 años, parte de que "por supuesto, todos moriremos algún día". Pero tiene la sensación de que el día de su muerte está cerca, y puso de relieve los problemas que tiene con su mujer y con el dinero pese a ser multimillonario.

"Pero cuando me veo en el espejo, veo esos puntitos en la cara y digo... ¡Guau! Eso quiere decir que mi fecha de caducidad se está acercando pronto", reflexionó Tyson.

También cree que el dinero le dará cierta seguridad a largo plazo a su actual esposa, Lahika Spicer, cuando él no esté: "Siempre digo a la gente -los que piensan que el dinero les va a dar la felicidad, y que no lo han tenido antes- que cuando tienes mucho dinero, no esperas que alguien no te quiera. Te crees invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es verdad".

Para Tyson, la seguridad tampoco depende de tener mucho o poco dinero: "¿Qué es la seguridad? Cuando metes el dinero en el banco y te llega un cheque todas las semanas, y puedes vivir el resto de tu vida ¿eso es seguridad? Eso no quiere decir que no te vayas a poner enfermo o te atropelle un coche. ¿Te puede asegurar el dinero si saltas por un puente?", se preguntó.