Miguel Cardenal se incorporará al Grupo Mediapro en noviembre

El expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, se incorporará el próximo mes de noviembre al equipo de profesionales de Mediapro para contribuir al desarrollo del área internacional del grupo.

En un comunicado remitido este miércoles, Mediapro anunció que Miguel Cardenal aportará "su experiencia y conocimientos" en el desarrollo internacional de la primera multinacional del sector audiovisual en Europa.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Miguel Cardenal fue presidente del Consejo Superior de Deportes en el período 2012 a 2016, así como presidente del Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje.

Durante su mandato, impulsó desde el Gobierno el control económico en el fútbol profesional, que en la actualidad, y con el control de Laliga, ha supuesto que los clubes entren en un saneamiento histórico. Según datos de LaLiga, a fecha de julio de 2018, la deuda con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se había reducido de 650 millones de euros a 96 millones en las últimas cuatro temporadas.

En 2014, y a propuesta de las Federaciones Olímpicas Internacionales, fue el primer español designado miembro del ICAS (The International Council of Arbitration for Sport). Igualmente Miguel Cardenal ha formado parte de diferentes grupos de trabajo de Federaciones Deportivas Internacionales.

El Grupo Mediapro, con oficinas en 53 ciudades de 35 países, es la primera multinacional del sector audiovisual en Europa, con actividad en la producción de contenidos para todo tipo de formatos y ventanas, la prestación de servicios audiovisuales en los 5 continentes y la gestión de derechos deportivos.