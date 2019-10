Mendilibar: "Muchas veces tienes miedo de hacer el ridículo ante equipos como el Barça"

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha manifestado este viernes que intentarán sacar algo positivo del partido contra el FC Barcelona de este sábado en Ipurua, si bien ha comentado que "muchas veces" tiene "miedo" de poder hacer el "ridículo" ante equipos como el blaugrana sobre todo si el rival tiene su mejor día.

"Estos son muy buenos y muchas veces tienes el miedo de hacer el ridículo, porque son tan buenos que si les sale el día igual ni la ves. Ese el miedo que puedes tener contra equipos como el Barça", manifestó en rueda de prensa.

Como prueba, el hecho de que en diez partidos jugados sólo han empatado uno, el último. "Lo ves casi imposible pero el último es el empatado. Parece que estamos tan bien como ellos, mirando ese último resultado. Queremos ser optimistas, seguro que tendremos opciones de ganar y de puntuar con esto, sabiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien", señaló.

"No creo que hiciéramos nada diferente. Teníamos todo hecho en la Liga y ellos no tenían necesidad de nada, no sé si bajaron el listón o no. Esta es nuestra forma de jugar, de sentir el fútbol, y supongo que seguiremos haciendo lo mismo. El cambio suele ser cómo entra cada equipo al partido", comentó sobre el empate del pasado curso en Ipurua (2-2).

De cara a mañana, quiere que su equipo no se desdibuje y que salga a apretar arriba, sin obsesionarse con Leo Messi pese a que sea clave en el juego ofensivo blaugrana. "Messi tiene mucha trascendencia en el Barça, pero a veces hay equipos a los que no les puedes parar y a veces es mejor parar a los demás y que solo juegue el tipo este. No nos podemos obsesionar con Messi", opinó.

"Vamos a intentar que no jueguen a gusto aquí, ya desde su salida de balón. Que no lleguen con peligro a nuestra área, porque aunque parezca que no haga nada una falta te la puede meter. La idea es defender como equipo al equipo contrario, no a Messi", argumentó.

En este sentido, apuntó que intentarán hacer su fútbol. "Que luego no les vemos y el balón va muy rápido y tenemos que meter el culo atrás, pues puede pasar pero la idea no va a ser esa. Espero no cambiar, estar mucho tiempo en campo contrario y, si es al revés, para nosotros sería complicado", aseguró.

Tuvo palabras de elogio para Ernesto Valverde, a quien calificó de "fenómeno". "Es listo, el cabrón, y no se va a volver loco. Tendrá más canas que hace años, pero tu tienes menos pelo también, ¿eh? Es buen entrenador para el Barça y para cualquier equipo", sentenció.

No obstante, aseguró que da más importancia a la siguiente jornada que a esta. "Para mí es más importante el partido del Valladolid la semana que viene que este. Es verdad que este partido tiene más repercusión porque se la dais vosotros. El fútbol es fútbol", aportó.

Eso sí, no tiran este duelo antes de hora y celebró haber tenido el parón internacional para preparar bien el choque. "Te viene bien el descanso, para recuperar por ejemplo a Cote o Bigas. Sabemos que hay esos parones, y estamos hechos a eso. Nos viene bien y no me disgustan los parones. Son fines de semana diferentes, les das tres días de descanso y se olvidan de mí y del fútbol y les viene bien", aseguró.

También celebró la instalación del nuevo césped híbrido en Ipurua. "No hemos jugado todavía pero me han dicho que es como el del Barça, no creo que haya queja. Lo hemos estrenado hoy y es como si no hubiésemos entrenado, está bien y en buenas condiciones", destacó.