McGregor avisa a Poirier antes de su pelea el próximo sábado: "Voy a por ti cabeza de guisante"

El irlandés Conor McGregor sigue calentando su enfrentamiento ante Dustin Poirier en el UFC 264 que tendrá lugar en la madrugada del sábado al domingo.

Dejando atrás todos los buenos modales vistos en la primera pelea, Conor arremetió contra Poirier en sus redes sociales, publicando un audio donde le llamaba 'cabeza de guisante' y ' pueblerino tonto'.

"Dustin, cabeza de guisante, voy a por ti cabeza de guisante, pueblerino tonto", dice McGregor en el audio.



McGregor llegó a los Estados Unidos arropado por miles de aficionados. 'The Nototrius' no dudó en bajar de su coche y saludar a la multitud.



The United States Of America ????

What a country ?? pic.twitter.com/iQNqie9GOr