Mark Adams, portavoz del COI: "Los Juegos Olímpicos siguen adelante"

Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI) afirmó este martes que este organismo cree que "no hay motivos para que los Juegos de Tokio 2020 no comiencen, como está previsto, el 24 de julio", a pesar de la epidemia de coronavirus.

"Me gustaría daros una buena historia, pero no hay motivos para que los Juegos no comiencen el 24 de julio, como está previsto", dijo a la prensa Adams en la sede del COI en Lausana (Suiza).

Japón admite la posibilidad de aplazar los Juegos Olímpicos hasta finales de 2020 El COI, por su parte, expresaba su pleno compromiso con los Juegos, que se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto de 2020.

"Todos los consejos que recibimos de la ONU y la OMS son de tranquilidad. Ni siquiera de considera una pandemia. Estamos trabajando para que los Juegos comiencen el 24 de julio", dijo Adams. "Los Juegos van a seguir adelante y empezarán el 24 de julio. Lo demás es especulación", agregó.

A la pregunta de si el COI se ha marcado un plazo para tomar una decisión sobre Tokio 2020, Adams dijo: "Hemos tomado una decisión. La decisión es que los Juegos sigan adelante".

E insistió: "Para nosotros, los Juegos se llevarán a cabo desde el 24 de julio". Antes de esta comparecencia, el COI expresó su "total compromiso con el éxito de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que tendrán lugar del 24 de julio al 9 de agosto".

El COI, cuya Ejecutiva está reunida en Lausana (Suiza), emitió un comunicado en el que anima a los deportistas a "continuar preparando los Juegos" y señala que en todo momento seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los rumores sobre un posible aplazamiento de los Juegos de Tokio se dispararon este martes después de que la ministra japonesa responsable de los mismos, Seiko Hashimoto, subrayase que el contrato de organización habla del año 2020, sin concretar fechas