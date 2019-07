Mario Hermoso: "No puedo cambiar mi pasado ni siento presión por sustituir a Godín"

El defensa Mario Hermoso dejó claro que no siente "presión ninguna" por asumir el reto de reemplazar en el Atlético de Madrid al uruguayo Diego Godín en el eje de la zaga rojiblanca y que no puede "cambiar" su pasado como canterano del Real Madrid, por lo que sabe que el respeto de su nueva afición se lo deberá ganar "en el campo".

"Uno no puede cambiar su pasado, el respeto se gana en el campo. No siento presión ninguna por sustituir a Godín, que ha sido un emblema de este club y yo tengo ganas de seguir ese camino. Vengo con ganas de crecer e ilusionar", explicó Hermoso en su inesperada presentación de este jueves en el Wanda Metropolitano junto al inglés Kieran Trippier casi al mismo tiempo de anunciarse su fichaje.

El central explicó que fichar por el Atlético era "lo que más quería". "Desde que tuve la oportunidad de venir aquí ni me lo pensé. Volvía a mi ciudad. El presidente, el director deportivo y mis compañeros querían que viniera. Tengo ganas de empezar con el equipo", expresó.

El jugador madrileño reconoció que el momento final de la negociación cuando quedan flecos por cerrar es "muy angustioso". "Son cosas entre clubes en las que el jugador poco puede hacer, pero desde que surgió la oportunidad de venir aquí fue lo único que me planteé y estoy ilusionado con lo que viene ahora. Todo lo que me han hecho sentir tanto a mí como a mi gente me ha sentir lo que es el Atlético", añadió, "muy contento" por volver a coincidir con compañeros de 'La Roja' como Álvaro Morata, Koke o Saúl.

Por su parte, el presidente del club, Enrique Cerezo, aseguró que el Atlético afronta esta próxima temporada con "una magnífica plantilla" trabajada con "esmero". "Tratamos de presentar las mejores opciones del mercado para aumentar la competitividad de este grupo", dijo.

Sobre Mario Hermoso, apuntó que es un futbolista que aúna "juventud y experiencia", que atesora un "extraordinario futuro" y que llega para apuntalar una zaga compuesta por jugadores de "talla mundial". "Gracias por haber elegido nuestra propuesta", remarcó.